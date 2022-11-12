Цветы и автографы военных. Как жители Херсона празднуют освобождение города, который провел под оккупацией восемь месяцев — фоторепортаж

12 ноября, 22:42
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11 ноября президент Владимир Зеленский подтвердил освобождение Херсона, который больше восьми месяцев был под оккупацией России (Фото:REUTERS/Lesko Kromplitz)

11 ноября президент Владимир Зеленский подтвердил освобождение Херсона, который больше восьми месяцев был под оккупацией России (Фото:REUTERS/Lesko Kromplitz)

11 ноября спецподразделения Вооруженных сил Украины вошли в Херсон, жители которого были находились под российской оккупацией более восьми месяцев. Президент Владимир Зеленский назвал этот день историческим и заверил: в других временно захваченных населенных пунктах люди также будут встречать ВСУ с сотнями украинских флагов.

В пятницу жители Херсона ждали украинских военных на центральной площади Свободы с развернутыми сине-желтыми флагами. Затем в сети одно за другим начали появляться видео защитников, окруженных людьми, которые скандировали «ЗСУ!».

Видео дня

Вечером херсонцы пели возле костра Ой, у лузі червона калина и благодарили украинских бойцов. Празднования продолжились и на следующий день. Люди дарили военным цветы, обнимали, плакали от радости и просили оставить автографы.

НВ собрал фото из Херсона, освобожденного от российской оккупации.

REUTERS/Lesko Kromplitz
Фото: REUTERS/Lesko Kromplitz
REUTERS/Lesko Kromplitz
Фото: REUTERS/Lesko Kromplitz
REUTERS/Lesko Kromplitz
Фото: REUTERS/Lesko Kromplitz
REUTERS/Lesko Kromplitz
Фото: REUTERS/Lesko Kromplitz
REUTERS/Lesko Kromplitz
Фото: REUTERS/Lesko Kromplitz
REUTERS/Lesko Kromplitz
Фото: REUTERS/Lesko Kromplitz

Жители возле терминала Starlink в центре города. В Херсон уже вернули украинское телевидение и радио.

REUTERS/Lesko Kromplitz
Фото: REUTERS/Lesko Kromplitz
REUTERS/Lesko Kromplitz
Фото: REUTERS/Lesko Kromplitz
REUTERS/Lesko Kromplitz
Фото: REUTERS/Lesko Kromplitz
REUTERS/Lesko Kromplitz
Фото: REUTERS/Lesko Kromplitz
REUTERS/Lesko Kromplitz
Фото: REUTERS/Lesko Kromplitz
REUTERS/Lesko Kromplitz
Фото: REUTERS/Lesko Kromplitz
REUTERS/Lesko Kromplitz
Фото: REUTERS/Lesko Kromplitz
REUTERS/Lesko Kromplitz
Фото: REUTERS/Lesko Kromplitz
REUTERS/Lesko Kromplitz
Фото: REUTERS/Lesko Kromplitz
REUTERS/Lesko Kromplitz
Фото: REUTERS/Lesko Kromplitz
REUTERS/Lesko Kromplitz
Фото: REUTERS/Lesko Kromplitz
REUTERS/Lesko Kromplitz
Фото: REUTERS/Lesko Kromplitz
REUTERS/Lesko Kromplitz
Фото: REUTERS/Lesko Kromplitz
REUTERS/Lesko Kromplitz
Фото: REUTERS/Lesko Kromplitz
REUTERS/Lesko Kromplitz
Фото: REUTERS/Lesko Kromplitz

Херсон был оккупирован с первых дней полномасштабной войны России против Украины. Несмотря на это, жители продолжали выходить на митинги против оккупантов. 11 ноября президент Владимир Зеленский подтвердил освобождение Херсона, но заявил: город еще не полностью зачищен от россиян. В Минобороны говорят, что зачистка города может занять несколько недель.

В освобожденный Херсон уже заезжают гуманитарные грузы, вернулись городские и областные власти.

Всего по состоянию на утро 12 ноября ВСУ освободили более 3 тыс. квадратных километров на юге. По данным Генштаба, украинские силы уже дошли до реки Днепр в отдельных районах Херсонской области. Более 60 населенных пунктов региона находятся под контролем ВСУ.

https://www.youtube.com/watch?v=ZHRdcP7d0Yk
Редактор: Катерина Денисова

Теги:   Херсон Фоторепортаж Война России против Украины деоккупация

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