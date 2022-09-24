Сплошные пробоины. В Сети публикуют кадры Антоновского моста после атак ВСУ — видео 24 сентября, 15:15 Антоновский мост после ударов украинских военных (Фото:Мост: Херсон/Telegram)

В Сети распространяют видео поврежденного Антоновского моста во временно оккупированном Херсоне.



На кадрах, которые публикуют в социальных сетях, виден пролет моста, который несколько раз атаковали украинские военные. На нем — сплошные пробоины. Видео сняли с реки Днепр, когда именно — неизвестно.

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ВСУ продолжают наносить удары по переправам через Днепр в Херсонской области, не давая оккупантам восстановить стратегически важные для них переправы. 14 сентября в ОК Юг заявили об огневом контроле почти над всем временно оккупированным регионом.

Атаками на Антоновский мост украинские силы лишили войска РФ возможности активно перебрасывать свои силы, что снизило возможности ВС РФ в этом регионе на фоне контрнаступления украинской армии, которое началось в конце августа на востоке и юге.

В начале сентября оккупанты заявили, что пока прекращают попытки восстановления моста.

14 сентября в Минобороны Украины сообщали, что ВСУ за неделю освободили 388 населенных пунктов и около 8,5 тыс. кв. км только в Харьковской области.



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