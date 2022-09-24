Сплошные пробоины. В Сети публикуют кадры Антоновского моста после атак ВСУ — видео
Антоновский мост после ударов украинских военных (Фото:Мост: Херсон/Telegram)
В Сети распространяют видео поврежденного Антоновского моста во временно оккупированном Херсоне.
На кадрах, которые публикуют в социальных сетях, виден пролет моста, который несколько раз атаковали украинские военные. На нем — сплошные пробоины. Видео сняли с реки Днепр, когда именно — неизвестно.
ВСУ продолжают наносить удары по переправам через Днепр в Херсонской области, не давая оккупантам восстановить стратегически важные для них переправы. 14 сентября в ОК Юг заявили об огневом контроле почти над всем временно оккупированным регионом.
Атаками на Антоновский мост украинские силы лишили войска РФ возможности активно перебрасывать свои силы, что снизило возможности ВС РФ в этом регионе на фоне контрнаступления украинской армии, которое началось в конце августа на востоке и юге.
В начале сентября оккупанты заявили, что пока прекращают попытки восстановления моста.
14 сентября в Минобороны Украины сообщали, что ВСУ за неделю освободили 388 населенных пунктов и около 8,5 тыс. кв. км только в Харьковской области.
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.