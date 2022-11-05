Уйдут ли россияне сами? Что общего между Херсоном и островом Змеиным — объясняет Юрий Бутусов 5 ноября, 10:11 Россия намерена защищать Херсон как можно дольше (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российское командование выстроило оборону на правобережье Херсонской области, но при этом отход оккупационных войск на левый берег вполне прогнозируем. И в этом нет парадокса, уверяет в своей колонке главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.



Разнонаправленные, на первый взгляд, действия имеют свою логику, пишет журналист.

«Системные удары по мостам через Днепр сузили возможности поставки боеприпасов и обеспечения и ограничили маневр войск, что повысило эффективность разведки и поражения высокоточным оружием ВСУ. Подавить украинскую артиллерию и ракетные комплексы ВС РФ не могут. Оборона возможна, но в таких условиях россияне несут неприемлемые для себя потери. Теперь командующий ВС РФ в Украине [Сергей] Суровикин вынужден под давлением украинской армии планировать сдачу Херсона», — говорится в публикации.

Видео дня

По мнению Бутусова, Херсон стал для россиян ловушкой, в сотни раз большей, чем остров Змеиный несколько месяцев назад. Оборона правобережья лишь поглощает российские резервы; при этом российское командование делает все возможное, чтобы удержать город как можно дольше.

Главный вопрос — будут ли оккупанты бежать сами и когда это может произойти.

"Если мощное давление ВСУ будет сохраняться или даже усилится за счет более эффективного планирования наступательных операций, точного поражения скелета и нервных узлов российских ВДВ и 22-го корпуса, то российское командование начнет отступление. ВС РФ открыто готовятся к повторению „жеста доброй воли“ на Змеином. Ситуация очень напоминает по тактическому рисунку битву за остров. Россия далеко не исчерпала ресурсы для обороны, но оборона в таких условиях сопряжена со значительными потерями, при том, что свое значение как наступательный плацдарм Херсон в таких условиях утратил, и уход за Днепр позволит выстроить линию обороны», — анализирует Бутусов.

Со стратегической точки зрения сдача Херсона будет означать неспособность диктатора Путина перехватить инициативу в войне даже после проведения мобилизации. Как убежден главред Цензор.НЕТ, это будет огромным поражением России, которое будет свидетельствовать о способности Украины разгромить любую мощную российскую группировку.

Глава Минобороны Украины Алексей Резников говорил, что потенциально российские оккупационные войска готовы к очередному "акту доброй воли" в районе Херсона.

Руководитель украинской разведки Кирилл Буданов прогнозировал, что операция по освобождению Херсона, скорее всего, продлится до конца ноября.