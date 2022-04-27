Герои и предатели. Движение сопротивления в Херсоне и области и гауляйтеры оккупантов — рассказ местного журналиста 27 апреля, 17:35 Цей матеріал також доступний українською Протест против вторжения России в Украину в Херсоне 27 апреля 2022 года (Фото:Screenshot of video Obtained By Reuters via REUTERS)

Журналист из Новой Каховки Олег Батурин рассказал Радио НВ, кого оккупанты назначают руководить Херсонской областью и городами, когда может состояться псевдореферендум и о движении сопротивления, остающемся несмотря на страх и давление россиян.

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— Что это за люди, которых оккупанты поставили гауляйтерами и объявили главами Херсона и области?

— [Владимир] Сальдо — бывший городской голова Херсона. У него есть своя партия Блок Сальдо. [Александр] Кобец, которого тоже назначили гауляйтером, является бывшим работником СБУ, но о нем сведений пока очень мало. Журналисты еще пробуют выяснить его биографию.

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Почти каждый день становится известно о все новых и новых предателях на местах. К примеру, сегодня утром стало известно о том, что староста Днепрянского округа Новокаховской городской территориальной громады Виталий Гура сотрудничает с оккупантами и очень охотно дает оптимистичные, радостные комментарии российским пропагандистским медиа.

Впрочем, огромные проблемы с кадрами у оккупантов остаются. И одна из главных проблем состоит в том, что у них не хватает людей, имеющих опыт административной работы, в местном самоуправлении. Поэтому они в большинстве своем, так сказать, назначают случайных людей — каких-то их друзей, их соратников. И уровень доверия к этим назначенцам абсолютно нулевой. Местные жители не знают, кто они; не понимают, что они могут; не знают ничего об подтвержденном опыте их работы. То есть кроме того, что они предатели, у них вообще нулевые знания в любых сферах.

— Кто может согласиться на сотрудничество с оккупантами? Это нужно быть абсолютно слепым, чтобы не понимать, куда тебя ставят, и что с тобой будет в будущем.

— Могу вам ответить, учитывая ситуацию в городе Каховка, поскольку я более детально знаю тамошнюю ситуацию, кого они назначают, кого они ставят, кто соглашается сотрудничать с ними.

Это преимущественно неудачники, которые постоянно имели очень высокие амбиции, но за неимением знаний, ума, элементарных умений, они никогда не могли ничего в своей жизни добиться. В то же время они всегда очень любили «русский мир», всегда носились с красными флажками, радостно приветствовали приход в Крым российских оккупантов и никогда этого не скрывали. По тем назначениям, которые в течение последней недели массово проходят в Каховке, кого они ставят начальником управления образования городского совета, директорами школ, коммунальных предприятий, отжатых торговых предприятий — это случайные люди, которые очень любят руководить и ничего больше не умеют, а качество управления, качество знаний — это уже совершенно второстепенное.

— Сегодня оккупанты планировали проводить свой псевдореферендум. Херсон 2022 — это не Донецк 2014 все же. Что известно сейчас об этом?

— Известно о референдуме очень мало. Все на уровне каких-нибудь слухов. Действительно, озвучивалась дата 27 апреля, а также 1 мая и даже промежуток времени с 1 по 10 мая.

В некоторых населенных пунктах Херсонской области местные гауляйтеры давали указания главам ОСМД собирать информацию и данные о людях, живущих в многоэтажках, для того, чтобы использовать эти данные на так называемом референдуме. Насколько эта информация соответствует действительности, я сказать не могу, но об этом мне говорили главы ОСМД.

Люди, местные жители, боятся не столько самого факта проведения референдума, сколько того, что могут на этот референдум приводить принудительно, чтобы создать какую-то картинку для видеосюжетов. Также местные жители уверены, что результат этого референдума уже заранее известен. Часть моих собеседников признаются, что вообще не собираются ни на какие так называемые референдумы идти. Но [присутствует] страх у людей преимущественно из-за того, что оккупанты просто заставят их под дулами автоматов куда-то прийти и где-то поставить галочку нужную.

— Как они собираются проводить все эти мероприятия, если о них никто не знает?

— Меня это не совсем удивляет, поскольку то, что я вижу на российских пропагандистских телеграм-каналах видеосюжеты — там просто постановочные видео снимают. Они используют украинцев, чтобы эти замученные, изможденные пленные говорили какие-то подготовленные фразы. Есть сюжеты, которые они снимают со своими местными коллаборантами. То есть, все это делается искусственно.

Они даже в этих своих видео боятся себя называть. Например, видел видео, где они представляют так сказать руководство херсонской, каховской и новокаховской полиции, руководство полиции. Ни в одном из этих представлений нет фамилий, нет четких должностей. Они боятся идентифицировать себя, называть.

— Какие у них вообще планы? Они хотят сделать «ХНР», присоединиться к России? Я читал информацию, что хотят присоединить к Крыму Херсонскую область.

— Они преимущественно говорят о присоединении Херсонской области к России, Крыму. Возможно, это, как в случае с Луганском и Донецком, просто их хотелки, их желания, их пропагандистская замануха, но они, как правило, об этом говорят.

На своих картах или говоря о левобережье Херсонской области, они называют это в основном «севером Таврии», «севером Крыма». И этого они как раз и не скрывают. Я не слышал от коллаборантов или российских оккупантов о какой-то Херсонской народной республике, Каховской народной республике. А вот то, что они считают Херсонскую область «северным Крымом» я слышал много раз.

— Какое движение сопротивления сейчас? Остается ли оно еще?

— Движение сопротивления остается и не только в Херсоне, но и Херсонской области. Это очевидно из сообщений из регионов. Буквально сегодня в Бериславе Херсонской области россияне устроили очередные облавы по центру города. Они разъярены, кого-то разыскивают, что-то им в который раз там не понравилось. Под «шумок» этих обысков они грабят понравившиеся дома — это обычный почерк их работы.

Также время от времени мне приходится слышать, что в Херсонском районе в одной общине разъяренные россияне ищут партизан, якобы расстрелявших, убивших оккупантов на каком-то из блокпостов. Или в другой общине произошел какой-то инцидент.

Сопротивление есть в селах, когда оккупанты пытаются вывозить продукцию местных фермерских хозяйств. К сожалению, здесь преимущество на стороне оккупантов, потому что их больше, оружия у них больше. Поэтому это не слишком массовые проявления партизанщины со стороны украинцев, но проукраинское население преобладает в Херсонской области, даже в условиях оккупации.

— Как люди, рядовые гражданские, живут в Херсонской области? Вообще рядовые гражданские.

— Очень сложно. Очень высокие цены на продукты, практически нет доступа к лекарствам, усложнено передвижение между населенными пунктами.

Есть такие общины, которые полностью заблокированы россиянами и просто никого не пропускают, не выпускают из сел, поселков. Поэтому люди не имеют возможности выехать даже куда-то на лечение, в поисках того же лекарства. Россия как Мариуполь превратила в некий блокадный Ленинград, так и в некоторых общинах, прежде всего маленькие, небольшие деревни, тоже превращает в такой блокадный Ленинград.

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