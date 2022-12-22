Оккупанты массированно обстреляли Херсон и область: власти рассказали о последствиях

22 декабря, 11:11
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Войска РФ массированно ударили по Херсону и области (Фото:Константин Рыженко / Telegram)

Войска РФ массированно ударили по Херсону и области (Фото:Константин Рыженко / Telegram)

В среду, 21 декабря, оккупационные войска РФ около 60 раз обстреляли территорию Херсонской области. Погиб один человек, еще шесть ранены.

Об этом в Telegram сообщил глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич.

По его словам, оккупанты вели огонь из артиллерии, РСЗО, минометов и танков.

Под вражеским огнем снова оказались жилые кварталы Херсона. Россияне атаковали судостроительный завод, частные и многоквартирные дома.

Видео дня

В течение суток 20 декабря оккупационные войска РФ 42 раза обстреляли территорию Херсонской области. Два человека погибли, трое были ранены.

https://www.youtube.com/watch?v=HOxBZeupVcs
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Херсон Херсонская область Война России против Украины

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