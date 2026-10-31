Угроза провокаций. В Херсонской ГВА предупредили о рисках во время режима тишины и призвали избегать толп

Херсон во время режима прекращения огня, введенного ради эвакуации из оккупированных Олешек (Фото: REUTERS/Nina Liashonok)

В Херсонской городской военной администрации предупредили о возможных провокациях со стороны РФ. В российском информационном пространстве начали распространяться заявления, которые могут свидетельствовать о подготовке почвы для срыва договоренностей.

Об этом сообщили в Telegram-канале ГВА в субботу, 31 октября.

В городской военной администрации напомнили, что объявленный режим прекращения огня начался 27 октября в 03:00 и должен завершиться 1 ноября 2026 года в 22:59. Несмотря на перемирие, сохраняется опасность российских ударов.

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Жителей громады призывают завтра, 1 ноября, к максимальной осторожности:

Избегать скоплений людей и не посещать районы с повышенными рисками;

Не игнорировать сигналы воздушной тревоги и предупреждения об атаке беспилотников;

Не покидать укрытия и безопасные места без острой необходимости.

В ведомстве подчеркнули необходимость соблюдать меры безопасности, избегать паники и пользоваться только проверенными источниками информации.

На фоне объявленного режима тишины, начавшегося 27 октября ради проведения гуманитарной миссии по эвакуации жителей оккупированных Олешек, прифронтовой Херсон получил несколько дней редкого затишья.

По информации Reuters , после многих лет ежедневных ударов российской артиллерии и атак беспилотников, которые вели настоящую охоту на местных жителей, горожане впервые за долгое время смогли выйти на улицы. В то же время военные эксперты предупреждают о возможных провокациях со стороны врага и рисках после завершения перемирия , которое должно продлиться до 22:59 1 ноября.