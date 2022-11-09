«Не впадайте в эйфорию преждевременно». Глава Херсонской ОВА прокомментировал приказ Шойгу об отступлении из Херсона

9 ноября, 18:06
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Мужчина ловит рыбу на набережной в Херсоне, 31 октября (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Мужчина ловит рыбу на набережной в Херсоне, 31 октября (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Глава Херсонской областной военной администрации Ярослав Янушевич в срду, 9 ноября, прокомментировал приказ министра обороны страны-агрессора РФ Сергея Шойгу российским оккупантам отступать с правобережной части Херсонской области.

У себя в Telegram-канале Янушевич призвал жителей области и всех, у кого есть данные о ситуации на южном фронте, соблюдать информационную тишину и не сообщать ничего о действиях Сил обороны Украины.

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«Не надо преждевременно впадать в эйфорию: что бы там ни говорили россияне, доверяйте только официальным источникам информации. Верим в ВСУ и поддерживаем наше войско. Слава Украине», — написал он.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в комментарии Reuters сказал, что, «пока над Херсоном не развевается украинский флаг, говорить о выводе российских войск нет смысла».

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Командующий российскими оккупантами Сергей Суровикин 9 ноября доложил Шойгу, что российские войска должны «занять оборону» по левому берегу Днепра. Тот приказал начать отступление из Херсона — единственного областного центра, который захватили оккупанты.

Ранее депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань сообщил, что на правобережной части Херсонской области российские оккупанты подорвали все мосты, а в самом Херсоне оккупанты начали снимать российские триколоры.

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Редактор: Нина Григорская

Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Херсон Херсонская область Отступление Война России против Украины

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