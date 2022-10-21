«У них подгорает». Глава Херсонской ГВА призвала жителей не бежать вместе с оккупантами 21 октября, 15:43 Вывезенные из Херсонской области гражданские прибывают на железнодорожную станцию в Джанкое (Фото:REUTERS/Alexey Pavlishak)

Глава Херсонской городской военной администрации Галина Луговая в интервью Радио НВ призвала жителей не бежать вместе с оккупантами.

«Они напуганы. Они начинают из стороны в сторону бросаться, не знают, что им делать, потому что у них подгорает. Их оттесняют, им ничего не остается делать, как бежать, как звать за собой на выезд людей. Но это действительно очень опасно для жителей города Херсона», — заявила Луговая в эфире Радио НВ.

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Она призвала всех жителей Херсона оставаться дома, и запастись едой и водой на 7−10 дней.

«Если вы живете на верхнем этаже, лучше объединиться с родственниками, знакомыми, близкими, переместиться в частный сектор, где есть подвал, чтобы уберечь свою жизнь и жизнь своих родных», — добавила глава Херсонской ГВА.

Луговая подчеркнула, что Вооруженные силы Украины никогда не стреляли и не будут стрелять по гражданским.

«Они уничтожают точечно врага, зная, где находятся их скопления. Я хочу еще раз подчеркнуть. Уничтожают людей и позорно действуют только оккупанты и коллаборанты. Наших людей могут использовать как живой щит для того, чтобы защититься. А то, что объявлено военное положение, это просто в головах беспорядок! Люди не в своем уме, поэтому мы должны защищаться и верить в ВСУ. ВСУ близко, а коллаборанты и оккупанты сходят с ума», — заявила она.

19 октября руководительница объединенного пресс-центра Сил обороны Оперативного командования Юг Наталья Гуменюк прокомментировала заявления коллаборантов в Херсонской области об «эвакуации» жителей на левый берег Днепра: «Гауляйтеры пытаются спасти свои жизни и избежать встречи с Силами обороны… Они пытаются прикрываться местным населением как живым щитом — абсолютно установленная практика оккупационной власти, которую они использовали и на севере, и на востоке».

Гуменюк отметила, что оккупанты разослали по всем школам сообщения о том, что в первую очередь нужно «эвакуировать» детей, чтобы потом за ними уехали родители. Она подчеркнула, что Россия пытается провести депортацию населения, чтобы затем «насильнически осчастливить своим русским миром».

Спикер также напомнила, что ВСУ не уничтожают объекты инфраструктуры и не наносят удары по зданиям с гражданскими, а огневой контроль защитников Украины работает только по позициям оккупантов.

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