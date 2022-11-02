Генерал Забродский объяснил, почему для российских оккупантов логично выйти из Херсона

2 ноября, 12:48
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Войскам РФ было бы целесообразно покинуть Херсон, считает Забродский (Фото:Херсонский городской совет)

Войскам РФ было бы целесообразно покинуть Херсон, считает Забродский (Фото:Херсонский городской совет)

Первый заместитель главы оборонного комитета Верховной Рады генерал-лейтенант Михаил Забродский объяснил, почему выход из Херсона для российских оккупантов будет логичным и целесообразным с военной точки зрения.

В своей статье для Укринформа Забродский пишет, что, во-первых, у РФ есть проблемы с обеспечением херсонской группировки, которая находится в оперативном отрыве от войск РФ на левом берегу Днепра.

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Использование паромных переправ может помогать с логистикой только определенный период, но не решает вопроса полной поставки группировки в 18 — 20 тысяч человек и полноценного функционирования оккупационной администрации, особенно зимой.

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Вторая причина заключается в оперативном искусстве, поскольку правобережный плацдарм в районе Херсона необходим для возможного наступления на Николаев и Одессу, однако у оккупационных войск РФ нет сил и средств, а также уверенности в успехе для выполнения подобных задач.

Третья причина — выгода для РФ в построении обороны на левом берегу Днепра, которая позволит использовать большое водное препятствие, противодействовать использованию Днепра Украиной как транспортного маршрута в экономических целях, а также оставить контроль за гидросооружениями Северокрымского канала.

Ранее начальник украинской разведки Кирилл Буданов заявлял, что операция по освобождению Херсона, скорее всего, продлится до конца ноября.

Министр обороны Алексей Резников заявлял, что дождливая погода немного замедлила наступление ВСУ в Херсонской области. Он также отмечал, что ВСУ контролируют все мосты, поэтому у оккупантов не будет возможности убежать из Херсона.

https://www.youtube.com/watch?v=XYjf_Iuv2gQ
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Херсон Михаил Забродский Война России против Украины

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