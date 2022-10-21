«После обеда город абсолютно мертвый». Как живет, чего боится и кого ждет оккупированный Херсон — рассказ местного жителя 21 октября, 17:47 Эксклюзив НВ Несмотря на призывы оккупационных властей эвакуироваться из Херсона, местные жители не поддаются панике (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Оккупанты в Херсоне терроризируют местных активистов, так и не смогли открыть школы, пытаются русифицировать детей в «лагерях», безуспешно борются с гривной и, похоже, не собираются отступать

Несколько последних недель слово «Херсон» не сходит со страниц всевозможных новостных ресурсов Украины, да и многих мировых СМИ. Представители Банковой и Генштаба ВСУ осторожно, но регулярно говорят о развивающемся украинском контрнаступлении в этом районе, а многочисленные эксперты, в том числе и западные, ждут скорого освобождения единственного областного центра, который в ходе полномасштабной войны сумела захватить армия страны-агрессора.

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Более того, новый командующий российской оккупационной группировкой генерал Сергей Суровикин, общаясь с пропагандистскими СМИ Кремля, упоминал о сложностях, с которыми сталкиваются россияне на юге Украины. Он даже предупредил о неких "непростых решениях", на которые может пойти РФ в регионе. При этом представители «оккупационных властей» объявили об эвакуации обычных жителей с правого берега Днепра, с захваченного там россиянами плацдарма.

Но момент освобождения для Херсона все еще не наступил, — он фактически восемь месяцев живет в оккупации.

О том, что происходит сейчас в городе, что изменилось после так называемых референдумов и почему горожане обменивают российские рубли на гривны, НВ рассказал житель Херсона. Из соображений личной безопасности он попросил об анонимности.

Редакция публикует его рассказ в виде монолога от первого лица:

Несколько дней оккупационные власти нагнетают обстановку в Херсоне. Если раньше необходимость выезда они объясняли неким оздоровлением или необходимым отдыхом, то в эти дни все чаще говорят именно об эвакуации и переселении «во внутренние регионы России». Появились заявления «главы» оккупационной «администрации» Херсонской области Владимира Сальдо и его «зама» Кирилла Стремоусова с призывами к эвакуации. А некоторые херсонцы среди ночи получили sms, что нужно срочно выезжать из города через речной порт, потому что ВСУ якобы будут обстреливать жилые дома. Идет такое нагнетание страстей.

Например, телеканал оккупационной администрации уже сообщил о том, что жителям нужно знать о переселении. В сюжете рассказали, какие нужны документы и какие права имеют те, кто согласится на выезд. И хотя об эвакуации в городе начали говорить совсем недавно, уже появились листовки с надписями: «Хочешь спасти свою семью? Выезжай на левый берег!» и хорошо смакетированные инструкции о том, что нужно брать с собой. Впечатление такое, будто к этому заранее готовились.

Есть информация, что из города будут выезжать учителя, работники бюджетной сферы, органы местной власти. Их всех, вроде бы, ждут в городском Речпорту [там функционирует переправа на левый берег Днепра]. А в телеэфире появился сюжет о том, как якобы выстраиваются очереди из желающих выехать из Херсона. Но я в этих очередях не увидел ничего необычного. Дело в том, что после того, как в Херсоне взорвали мосты через Днепр, переправа — единственная транспортная связь правого берега с левым и с дачами. Сейчас многие херсонцы завершают дачный сезон, выезжают на дачи, чтобы забрать продукты. Вот поэтому желающих переправиться на другой берег сейчас немного больше обычного.

После подрыва мостов через Днепр переправа стала единственной транспортной связью между правым и левым берегом Херсона / Фото: Евгений Биятов

Одна из особенностей оккупационной власти — она часто просто ограничиваются телекартинкой. Такая имитация. Они полностью имитировали так называемый референдум, даже не думая, что все шито белыми нитками. Ведь никакого голосования фактически не было.

После «референдума» оккупационные власти как-то успокоились. Они готовились к этому все лето, проводили агитационно-пропагандистские мероприятия, ездили по селам, имитировали бурную деятельность, развесили бигборды «Украинцы и русские — один народ», «Россия тут навсегда». А сейчас эти бигборды уже обрываются. Все утихло, они выполнили свою задачу, сымитировали процесс и отчитались.

Никаких существенных изменений после этого не произошло. Разве, что местные структуры начали давать инструкции, как входить в российское правовое поле, когда и какие документы подавать, как регистрировать имущество. А еще провели обширную кампанию по экспроприации более сотни местных предприятий, отказавшихся регистрироваться в Российском фонде федерального имущества.

Распространяются слухи о том, что могут применить ядерное оружие, что его взорвут либо здесь, либо в направлении Николаева. Или где-то в полях — и уничтожат несколько украинских военных бригад. Другие говорят о том, что могут взорвать Каховскую ГЭС. Но с военной точки зрения, это вообще бессмысленно, потому что правый берег выше и если взорвется дамба, то вода пойдет на левый берег и сметет там все.

Российский диктатор Путин объявил в Херсонской и других захваченных областях военное положение, но для нас в этом ничего нового нет. Единственное, появился пункт, что, возможно, местных жителей будут отправлять на трудовые работы — рыть окопы и прочее. Вот если это начнут реализовать, это будет, конечно, опасно.

Но пока оккупационные власти пообещали, что не будут призывать жителей Херсонской области в армию. Да и как их призывать, если у нас абсолютное большинство враждебно относится к оккупантам. Как таким можно давать в руки оружие? Чтобы они повернули его против тех, кто призвал?

Оккупационные власти объявили о создании какого-то добровольческого разведбатальона им. Василия Маргелова. Но, говорят, там большие проблемы с желающими в него вступать: никто не хочет воевать за оккупантов.

Насколько я вижу, никто из оккупантов не намерен отступать. Они никуда отсюда не бегут, они совсем не испуганы и ведут себя как хозяева. Более того, навезли в город «чмобиков». Под Херсоном обустроили полигон и проводят там военные учения: слышно, как там стреляют из автоматов.

Российских солдат и Росгвардии в центре города очень много. Там же находятся и мобилизованные. А вот на окраинах Херсона их мало.

Обычно солдаты кучкуются возле больших супермаркетов. И если до этого они туда приезжали на потрепанных машинах, то на днях я увидел какие-то отремонтированные БТРы. Несколько хороших КамАЗов можно было увидеть в городе в самом начале оккупации, а теперь они снова появились. Вот это меня очень расстроило.

Сегодня слышал канонаду со стороны фронта. А несколько дней до этого даже канонады не было, — такое затишье. Хотя летом и в сентябре по ночам прилетали ракеты HIMARS и громили мосты. Конечно, для мирных жителей это немного усложнило жизнь. Но тут или уезжай, или терпи все тяготы.

А вот когда произошел взрыв на Крымском мосту, то у нас был просто праздник. Все ходили счастливые и говорили друг другу: «Поздравляем!» Никто не говорил с чем, но всем было понятно.

Паника жителей не затронула. Конечно, люди переживают. Все ведь знают поведение россиян и понимают, что они готовы на любую провокацию. Могут обстреливать город или сбросить бомбу и обвинить в этом ВСУ. У нас уже такой случай был, когда российские войска проводили учения и кто-то, видимо, развернул миномет не в ту сторону, мина прилетела в Таврический микрорайон в то время, когда там проезжую часть переходила целая семья: муж, жена, ребенок и их собака. Все погибли. А оккупанты обвинили в трагедии украинскую армию.

Город готовится к отопительному сезону, оккупационные власти бесплатно раздают пенсионерам уголь на зиму. Видно, что россияне тратят много денег, чтобы как-то поддерживать коммунальную сферу, — для них политически важно это продемонстрировать. Такой массовый подкуп людей. Например, оккупационная администрация объявила, что за коммунальные услуги вроде бы платить не нужно. Но тут возникают серьезные проблемы, потому что если на словах за содержание дома платить не нужно, то для ОСМД такое не подходит: кто-то должен вывозить мусор и оплачивать содержание дома. Поэтому те, кто может, все же оплачивают коммунальные услуги.

Пока что в городе есть газ и вода, интернет иногда пропадает, а электроэнергия пропадает периодически.

В конце сентября оккупационные власти начали предлагать жителям города 21-дневные путевки в крымский санаторий якобы с целью оздоровительного отдыха. Например, участники первого заезда даже получили за это 10 тыс. руб., а вот все последующие уже были «бесплатными».

Но даже выезд в санаторий может оказаться небезопасным: все, кто куда-то выезжают, даже сейчас проходят фильтрацию. Одна семья — муж, жена и ребенок — ехала на отдых и во время прохождения фильтрации мужчину куда-то увели. Оказалось, он был в базах данных российских оккупантов. Вот так можно поехать на оздоровление и оказаться на подвале, где никакого оздоровления не будет.

Многие не хотят иметь дела с оккупантами и идти к ним работать. Однако, свободный рынок у нас критически ограничен. Но больницы, бюджетные и коммунальные предприятия работают. А вот школы закрыли. Некоторые так и не открылись. Хотя до этого оккупанты проводили колоссальные по усилиям мероприятия: вывозили директоров школ на подвал, убеждали учителей, подкупали 10 тыс. руб. родителей. Но в итоге учеников было очень мало и через две недели школы закрыли. Сперва это было якобы из-за соображений безопасности, потом из-за «референдума», а позже объявили каникулы до конца октября. И начали вывозить детей вроде как на оздоровление.

Это можно расценить как киднеппинг, но я бы это назвал так: вывоз детей, чтобы промыть им мозги. Еще в мае-июне маленькие херсонцы массово рисовали на асфальте сине-желтые флаги, говорили на украинском языке и приветствовали друг друга возгласом «Слава Україні!» А с июля-августа оккупанты стали вывозить их «на оздоровление» в лагеря, где их помещают в русифицированную среду. Там российская пропаганда промывает детям мозги, делает из них Павликов Морозовых. Надеюсь, за такое короткое время это им не удастся, и дети останутся нормальными, живыми, здоровыми и общительными.

Оккупанты постоянно преследуют херсонцев с активной позицией. Сети расставлены очень густо. Постоянно появляются новости, что пропадают люди. В начале оккупанты пытались подчинить себе местное самоуправление и хватали видных его деятелей, вывозили их на подвал и оказывали давление. Потом пытались подмять под себя среднее образование — таскали «на беседы» директоров школ и учителей. После этого попытались закрыть рот местным блогерам. Вообще всем, кто занимается независимой деятельностью. Постоянно отлавливают волонтеров, давят на предпринимателей, чтобы отжать их бизнес. Репрессии и террор никуда не деваются. Даже коллаборантов иногда уводят на подвалы, чтобы те не думали, будто они здесь цари и боги. Чтобы понимали, что есть царь-батюшка, который в Москве сидит и все знает.

В городе острый дефицит свободы. Каждый житель, выходя на улицу, возможно, выходит из дому в последний раз не потому, что он нарушитель, а потому, что вооруженные оккупанты могут просто избить, забрать на подвал или убить.

В Херсоне ощущается дефицит лекарств и продуктов. Цены на все невероятные, и постоянно растут. Люди просто выживают в условиях отсутствия безопасности и досуга. После обеда город абсолютно мертвый и пустой.

Оккупационные власти борются с гривной. Правда, у них ничего не получается. Вот они запретили платежные терминалы, но продавцы все равно пытаются их использовать, потому что у многих жителей деньги на карточках. Оккупационные власти приходили за этими терминалами, вырывали их с силой, но все равно это мало что дает.

Иногда появляется возможность беспроцентно обналичивать гривну. Например, те херсонцы, которые получают зарплаты, пенсии или другие соцвыплаты в рублях, идут на рынок и меняют там российскую валюту на гривны.

Кстати, сейчас курс рубля резко упал: «официальный» — 1,25 руб. за 1 грн, но на рынке он уже составляет 1,5 руб за 1 грн. При этом меняют только рубли на гривны, а обратно — нет. Это можно считать индикатором отношения к оккупационному режиму. Ведь можно распространять всяческую пропаганду, будто Россия здесь навсегда, а жители идут и меняют валюту РФ на украинскую гривну. Оккупанты, конечно, пытались это прекратить, устраивали проверки, если торговцы отказываются брать рубли, их фотографировали, снимали на видео, но все равно рыночная стихия демонстрирует четкое движение в направлении Украины.

Когда херсонцы встречаются друг с другом, то на вопрос «Как дела?» в основном отвечают «Ждем». А некоторые сразу говорят на украинском: «Чекаємо». И все ясно.