Посол США в Украине осудила обстрел российскими оккупантами центра Херсона

24 декабря, 14:05
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Российские войска обстреляли центр Херсона из Градов (Фото:Кирилл Тимошенко/Telegram)

Российские войска обстреляли центр Херсона из Градов (Фото:Кирилл Тимошенко/Telegram)

Посол США в Украине Бриджит Бринк осудила массированный обстрел российскими оккупантами центра Херсона, в результате которого погибли как минимум восемь человек, десятки получили ранения.

Об этом она написала в Twitter.

«Сегодня снова жестокая атака России на недавно освобожденный Херсон. Жители города и так сильно пострадали, когда отступавшие российские войска отключили электроэнергию и воду. По предварительным данным, много погибших и раненых. Очень ужасно, особенно в канун Рождества», — заявила Бринк.

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В субботу утром, 24 декабря, российские войска обстреляли центр Херсона из Градов, атаковав людные места. В областной прокуратуре заявили о гибели по меньшей мере восьми человек, в Офисе президент говорят о 58 раненых, 18 из которых в тяжелом состоянии.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал удар россиян по Херсону террором и убийством «ради устрашения и удовольствия». Правоохранители начали досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством.

Редактор: Катерина Денисова

Теги:   США Херсон Бриджит Бринк Война России против Украины

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