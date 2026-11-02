В первый день после окончания перемирия. РФ атаковала дронами центр Херсона: есть попадание в медучреждение

В понедельник, 2 ноября, в первый день после окончания режима прекращения огня, россияне атаковали дронами центр Херсона . Беспилотник попал в здание одного из медицинских учреждений, сообщил заместитель главы Херсонской областной государственной администрации Ярослав Шанько.

В результате этого удара повреждено несколько помещений, выбиты окна и межкомнатные двери. По предварительным данным, пострадавших нет.

Суспильне показало последствия атаки дрона на медучреждение.

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Фото: Суспильне Новости

Фото: Суспильне Новости

Фото: Суспильне Новости

Фото: Суспильне Новости

Фото: Суспильне Новости

Самое продолжительное перемирие за время войны России против Украины, действовавшее в восточной части Херсонской области, завершилось в воскресенье, 1 ноября. Киев хотел его продлить, однако Москва отклонила это предложение, пишет AFP.

В Генштабе ВСУ заявили, что российские войска использовали гуманитарную паузу для усиления своих позиций. За это время украинские военные зафиксировали ротацию российских подразделений, укрепление позиций, развертывание дополнительных средств борьбы с дронами на дорогах и наращивание логистики.

Прекращение огня в Олешках и других населенных пунктах Херсонской области началось в 03:00 27 октября при координации первой леди Мелании Трамп. За это время были разминированы пути и доставлена гуманитарная помощь в Олешки, где около 1700 человек оставались без еды и лекарств.