Свет вернули половине жителей Херсона — ОВА

29 ноября, 21:36
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Освобожденный Херсон 20 ноября (Фото:REUTERS/Murad Sezer)

Освобожденный Херсон 20 ноября (Фото:REUTERS/Murad Sezer)

По состоянию на вечер вторника, 29 ноября, свет вернули половине жителей освобожденного Херсона. Об этом сообщил в Telegram глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич.

В 17:00 в Херсоне свет был у 41% бытовых потребителей. Электроснабжение восстановили в центральной части города и микрорайонах ХБК, Шуменский, Таврический и Остров. Электричество в Херсон подали 26 ноября — российские оккупанты накануне бегства повредили критическую инфраструктуру.

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Ранее депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань сказал, что оккупанты, которые были вынуждены отступить из Херсона под давлением защитников Украины, продолжают обстреливать город из РСЗО и с помощью передвижных минометных групп. Вечером 29 ноября, по данным Суспільного, в Херсоне снова прозвучали взрывы.

Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении 28 ноября заявил, что за неделю военные страны-агрессора 258 раз обстреляли 30 освобожденных населенных пунктов правобережья Херсонской области.

Вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук обратилась к жителям Херсона и напомнила, что они на зиму могут эвакуироваться в более безопасные регионы.

https://www.youtube.com/embed/27wUmcKg9f0
Редактор: Нина Григорская

Теги:   Херсон Электричество Электроснабжение Свет Война России против Украины

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