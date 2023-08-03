Россияне обстреляли Херсон из артиллерии. Попали в троллейбус, дважды атаковали собор, есть раненые

3 августа, 09:08
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Последствия российского обстрела (Фото:https://t.me/ermaka2022)

Последствия российского обстрела (Фото:https://t.me/ermaka2022)

Утром в четверг, 3 августа, россияне обстреляли центр Херсона из артиллерии. Попали в троллейбус и дважды в Свято-Екатерининский собор, есть раненые.

Как сообщил глава Херсонской ОГА Александр Прокудин, ранены трое пассажиров троллейбуса, который ехал мимо собора в момент российского удара. Их госпитализировали.

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39-летней женщине и 53-летнему мужчине оказывают медицинскую помощь, проводят обследование. Тяжелые ранения грудной клетки и закрытую черепно-мозговую травму получил 74-летний мужчина, врачи борются за его жизнь.

В МВД сообщили, что во время тушения пожара, вызванного обстрелом в Свято-Катериненском соборе, произошел повторный обстрел.

Пострадали четверо сотрудников ГСЧС. Все они госпитализированы, им оказывают необходимую помощь. Повреждена спецтехника.

Обстрел Херсона 3 августа — фото последствий

https://t.me/roman_mrochko
Фото: https://t.me/roman_mrochko
https://t.me/roman_mrochko
Фото: https://t.me/roman_mrochko
https://t.me/mvs_ukraine
Фото: https://t.me/mvs_ukraine
https://t.me/olexandrprokudin
Фото: https://t.me/olexandrprokudin
https://t.me/mvs_ukraine
Фото: https://t.me/mvs_ukraine

Российские войска регулярно обстреливают Херсон.

В частности, в результате обстрела Херсона 1 августа погиб врач Дмитрий Белый. Ему было всего 25 лет.

В ночь на 2 августа и утром войска РФ атаковали центр Херсона, ударив по жилым кварталам.

Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Херсон Андрей Ермак Война России против Украины

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