Россияне обстреляли Херсон из артиллерии. Попали в троллейбус, дважды атаковали собор, есть раненые
Последствия российского обстрела (Фото:https://t.me/ermaka2022)
Утром в четверг, 3 августа, россияне обстреляли центр Херсона из артиллерии. Попали в троллейбус и дважды в Свято-Екатерининский собор, есть раненые.
Как сообщил глава Херсонской ОГА Александр Прокудин, ранены трое пассажиров троллейбуса, который ехал мимо собора в момент российского удара. Их госпитализировали.
39-летней женщине и 53-летнему мужчине оказывают медицинскую помощь, проводят обследование. Тяжелые ранения грудной клетки и закрытую черепно-мозговую травму получил 74-летний мужчина, врачи борются за его жизнь.
В МВД сообщили, что во время тушения пожара, вызванного обстрелом в Свято-Катериненском соборе, произошел повторный обстрел.
Пострадали четверо сотрудников ГСЧС. Все они госпитализированы, им оказывают необходимую помощь. Повреждена спецтехника.
Обстрел Херсона 3 августа — фото последствий
Российские войска регулярно обстреливают Херсон.
В частности, в результате обстрела Херсона 1 августа погиб врач Дмитрий Белый. Ему было всего 25 лет.
В ночь на 2 августа и утром войска РФ атаковали центр Херсона, ударив по жилым кварталам.