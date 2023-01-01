В Херсонской области мальчик дважды попал под обстрел россиян на Новый год 1 января, 15:47 Херсонская областная детская клиническая больница, где находился 13-летний мальчик, после обстрела россиянами (Фото:Кирилл Тимошенко/Telegram)

В Херсонской области 13-летний мальчик Ярослав дважды попал под обстрелы российских оккупантов — 31 декабря и 1 января. Его в крайне тяжелом состоянии эвакуировали в Николаев.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич.

За считанные часы до Нового года в субботу мальчик вместе с сестрой возвращались домой в Надднепрянском и попали под атаку РФ. Ярослава в тяжелом состоянии доставили в больницу, где «вытащили из того света».

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В первые минуты 2023 года российская армия обстреляла Херсонскую областную детскую клиническую больницу, где на тот момент мальчик находился в реанимационном отделении. В его палате вылетели окна. Ярослава эвакуировали в Николаев, где за его жизнь продолжают бороться врачи.

«Из-за кровавого «русского мира» ребенок, который в эти праздники должен был радостно распаковывать подарки и загадывать желание, встретил Новый год на операционном столе под вражескими обстрелами», — написал Янушевич.

Армия РФ регулярно атакует Херсонскую область. В новогоднюю ночь областной центр остался без света. В результате обстрела в ночь на 1 января погиб человек, еще один ранен. В Херсоне повреждены здания областной детской больницы: зафиксировано около семи прилетов, выбито более 700 окон.