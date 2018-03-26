Геращенко рассказала, как высылка российских дипломатов повлияет на узников Кремля

В связи с выдворением российских дипломатов из Украины Россия, возможно, усложнит доступ украинских консулов к гражданам Украины, которых удерживают в российских тюрьмах, сообщила представитель Украины на Минских переговорах, народный депутат Ирина Геращенко.
По словам Геращенко, в нынешних условиях украинские дипломаты выполняют роль посредников между пленниками Кремля и внешним миром. Однако не в их силах добиться их освобождения.
"Освобождение политзаключенных Кремля никак не зависит от консулов, а исключительно от [президента РФ Владимира] Путина", - отметила она на своей странице в Facebook.
Геращенко добавила, что скорее всего, РФ в ответ вышлет украинских дипломатов и консулов.
Напомним, что украинские власти приняли решение выдворить 13 российских дипломатов из Украины из-за отравления в британском Солсбери бывшего российского военного разведчика Сергея Скрипаля и его дочери.
В МИД уточнили, что 13 российских дипломатов являются сотрудниками спецслужб РФ.
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