Геращенко рассказала, где боевики Донбасса содержат блогера Асеева

Асеев-Васин уже год содержится в тюрьме боевиков "ДНР"

Донецкий блогер и автор Радио Донбас.Реалии Станислав Асеев (Станислав Васин), находится в плену боевиков на Донбассе вместе еще с восемью украинскими военными.

Об этом сообщила представительница Украины в гуманитарной подгруппе на минских переговорах, вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко во время презентации книги Васина В изоляции.

Как пишет Украинская правда, она также сообщила, что в Украине нет контакта с журналистом и удерживаемыми боевиками "ДНР" украинцами.

По ее словам, официально в ОРДЛО признают, что содержат всего 20 украинцев хотя Украина разыскивает десятки людей.

Напомним, что связь с донецким блоггером и автором Радио Донбас.Реалии Станиславом Васиным (Асеевым) исчезла 2 июня 2017 года. Боевики больше месяца отказывались указать, где находится Асеев.

11 июня прошлого года Служба безопасности Украины подтвердила его исчезновение.

В Союзе журналистов России сообщили, что против Асеева возбуждено уголовное дело, которое контролируется так называемой "генеральной прокуратурой ДНР".

31 июля террористы официально подтвердили арест журналиста Васина.

Ранее боевики отказывались сообщать, где они удерживают Васина-Асеева.

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