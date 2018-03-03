Геращенко рассказал, какие наказания ждут задержанных под ВР митингующих

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Антон Геращенко

Антон Геращенко

Непричастных к хранению боевых гранат митингующих, задержанных 3 марта в Верховной Радой, отпустят до конца дня. Лицам, причастным к хранению гранат, грозит от 3 до 7 лет лишения свободы.

Об этом заявил член коллегии МВД, народный депутат Антон Геращенко, передает Укринформ.

"На сегодняшний день все задержанные опрашиваются. Все, кто не причастен к совершению преступления, к хранению гранат и оружия, сегодня же будут отпущены и снова смогут приступить к мирному протесту, и полиция будет охранять мирный протест в Украине. Если кто-то хочет пикетировать ВР - пожалуйста, но без боевых гранат ", - сказал Геращенко.

Он отметил, что лицам, причастным к хранению гранат, грозит от 3 до 7 лет лишения свободы.

"Если будет доказана причастность конкретных граждан к хранению гранат, то им грозит от 3 до 7 лет лишения свободы по ст 263 УК", - добавил депутат.

В то же время, на странице МВД в Twitter отмечается, что Нацгвардия и ГСЧС пока обеспечивают расчистку проезда по улице Грушевского.

Напомним, 3 марта утром полиция и Нацгвардия начала сносить палаточный городок под Верховной Радой. В лагере нашли девять гранат,  запалы к ним и дымовые мины. По данным полиции, четверо полицейских получили повреждения. 

Количество задержанных в процессе сноса палаточного лагеря по последним данным составила 112 человек. Пострадали 11 митингующих.

В партии экс-президента Грузии Саакашвили Рух нових сил назвали штурм и демонтаж палаточного городка под ВР "окончательным уничтожением права на гражданскую позицию и любую протестную деятельность".

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