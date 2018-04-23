Геращенко озвучила количество пропавших без вести на Донбассе

На Донбассе более 400 человек считаются пропавшими без вести, их поиски тормозятся из-за систематических нарушений установленного перемирия.

Об этом сообщила народный депутат, уполномоченный президента Украины по вопросам мирного урегулирования ситуации на Донбассе Ирина Геращенко.

По ее словам, в настоящее время существует проблема с поиском пропавших без вести, этот вопрос остается без изменений.

Напомним, что, по данным Международного комитета Красного креста, около 1500 человек пропали без вести с начала войны на Донбассе и более 650 случаев остаются нераскрытыми.