Геращенко озвучила количество пропавших без вести на Донбассе

На Донбассе более 400 человек считаются пропавшими без вести, их поиски тормозятся из-за систематических нарушений установленного перемирия.
Об этом сообщила народный депутат, уполномоченный президента Украины по вопросам мирного урегулирования ситуации на Донбассе Ирина Геращенко.
По ее словам, в настоящее время существует проблема с поиском пропавших без вести, этот вопрос остается без изменений.
Напомним, что, по данным Международного комитета Красного креста, около 1500 человек пропали без вести с начала войны на Донбассе и более 650 случаев остаются нераскрытыми.
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