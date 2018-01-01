Геращенко: Освобождение украинских моряков и обмен пленными – разные процессы Сегодня, 16:54 20 Цей матеріал також доступний українською Россия удерживает 24 украинских моряка

Освобождение украинских моряков в статусе военнопленных и обмен заложниками – это разные процессы, заявила вице-спикер Рады и представитель Украины в Трехсторонней контактной группе на переговорах в Минске Ирина Геращенко.

"Украинские моряки, которые были захвачены российскими военными и ФСБ, согласно Женевской конвенции 1949 года, являются военнопленными. Они не имеют никакого отношения к обмену незаконно захваченных украинцев – журналистов, военных, мирного населения. Это два разных процесса", - сказала она журналистам, пишет Интерфакс-Украина.

Геращенко подчеркнула, что Украина настаивает на освобождении моряков без каких-либо условий.

Ранее украинский омбудсмен Людмила Денисова заявила, что статус военнопленных предполагает особую модель освобождения украинских моряков, которые были захвачены Россией во время агрессии в Керченском проливе.

Напомним, утром 25 ноября пограничные корабли РФ осуществили агрессивные действия против трех кораблей ВМС ВС Украины во время их перехода из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В результате тарана пограничного корабля РФ был поврежден буксир ВМС Украины.

В Федеральной службе безопасности РФ обвинили украинскую сторону в "опасных маневрах" во время захода в "закрытую акваторию территориального моря РФ". Украина отвергает эти обвинения, заявляя что судна действовали в рамках закона.

В этот же день украинские корабли были обстреляны и захвачены российским спецназом. В результате столкновения с пограничными силами ФСБ РФ в Керченском проливе ранения получили шесть украинских моряков. "Суд" Крыма арестовал моряков на два месяца. Их перевезли в Москву. Украина считает захваченных украинских моряков военнопленными.

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26 ноября Верховная Рада проголосовала за введение военного положения в областях,граничащих с РФ, расположенных вдоль приднестровского участка украинской-молдавской границы, вдоль побережья Черного и Азовского морей.

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