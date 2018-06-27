Геращенко: Организатор нападения на лагерь ромов получал инструкции из соцсетей

Народный депутат, член коллегии МВД Антон Геращенко рассказал, что организатор нападения на лагерь ромов во Львове, в результате которого погиб один человек и трое были ранены, получал инструкции через социальные сети.

В эфире телеканала 112 Украина Геращенко также отметил, что ему обещали деньги за организацию подобных атак.

"Цель стояла именно убить, покалечить, а не просто попугать. На сегодняшний день я могу уверенно сказать, что организатор связывался через соцсети с определенными лицами, которые обещали ему деньги за организацию этих нападений. Я не исключаю, что это, вся эта акция, действием российских спецслужб для того, чтобы создать межнациональную и расовую вражду в Украине", - сказал он.

Напомним, в ночь на 24 июня в окрестностях Львова произошло нападение на лагерь ромов, в результате которого погиб 24-летний мужчина. Еще четверо - двое 19-летних юношей, 30-летняя женщина и 10-летний ребенок - получили ранения.

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Исполнителей нападения задержала полиция - ими оказалась группа подростков в возрасте 16-17 лет. Задержали также 20-летнего организатора преступления. Задержанные подростки заявили, что являются членами организации Трезвая и злая молодежь. Согласно информации СМИ, эта организация откровенно неонацистская.

Правоохранители сообщили о подозрении в умышленном убийстве 20-летнем организатору нападения. Ему грозит пожизненное заключение.

Нападение вызвало возмущение в ЕС. На него отреагировало также посольство США в Украине, призвав привлечь виновных к ответственности.

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