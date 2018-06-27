27 июня 2018, среда

Геращенко: Организатор нападения на лагерь ромов получал инструкции из соцсетей

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Организатору нападения на лагерь ромов обещали деньги, заявил Геращенко

Организатору нападения на лагерь ромов обещали деньги, заявил Геращенко

Народный депутат, член коллегии МВД Антон Геращенко рассказал, что организатор нападения на лагерь ромов во Львове, в результате которого погиб один человек и трое были ранены, получал инструкции через социальные сети.

В эфире телеканала 112 Украина Геращенко также отметил, что ему обещали деньги за организацию подобных атак.

"Цель стояла именно убить, покалечить, а не просто попугать. На сегодняшний день я могу уверенно сказать, что организатор связывался через соцсети с определенными лицами, которые обещали ему деньги за организацию этих нападений. Я не исключаю, что это, вся эта акция, действием российских спецслужб для того, чтобы создать межнациональную и расовую вражду в Украине", - сказал он.

Напомним, в ночь на 24 июня в окрестностях Львова произошло нападение на лагерь ромов, в результате которого погиб 24-летний мужчина. Еще четверо - двое 19-летних юношей, 30-летняя женщина и 10-летний ребенок - получили ранения.

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Исполнителей нападения задержала полиция - ими оказалась группа подростков в возрасте 16-17 лет. Задержали также 20-летнего организатора преступления. Задержанные подростки заявили, что являются членами организации Трезвая и злая молодежь. Согласно информации СМИ, эта организация откровенно неонацистская.

Правоохранители сообщили о подозрении в умышленном убийстве 20-летнем организатору нападения. Ему грозит пожизненное заключение.

Нападение вызвало возмущение в ЕС. На него отреагировало также посольство США в Украине, призвав привлечь виновных к ответственности.

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