Геращенко обнародовал новое видео нападения на Найема

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Видео снято со стороны Крещатика
Фото: скрин видео

Видео снято со стороны Крещатика

Народный депутат, член коллегии МВД Украины Антон Геращенко  обнародовал видео с камер наблюдения, на котором запечатлено начало подготовки к нападению на народного депутата Мустафу Найема.

По словам Геращенко, новое видео может помочь следствию установить обстоятельства и причину конфликта.

Напомним, 30 апреля в центре Киева было совершено нападение на депутата Мустафу Найема. Во время драки посреди дороги ему сломали челюсть. Нардеп объяснил, что это был исключительно дорожный конфликт и его профессиональная деятельность здесь ни при чем.

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