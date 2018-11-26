Геращенко: Двое из раненых и захваченных в плен украинских моряков - курсанты

Вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко сообщила, что двое из раненых Россией и захваченных в плен украинских моряков Андрей Артеменко и Андрей Эйдер - курсанты.

"Андрей Эйдер. Андрей Артеменко. Юные. Прекрасные. Курсанты. Украинские моряки. Ранены российскими отбросами и захвачены в плен", - говорится в сообщении на ее странице в Facebook.

Ранее российские СМИ сообщили, что ранения во время агрессивных действий российских военных кораблей в Керченском проливе получили 24-летний Андрей Анатольевич Артеменко (родился 31 марта 1994 года в Новоукраинке Одесской области), 27-летний Василий Викторович Сорока (родился 11 апреля 1991 года в Одессе) и 18-летний Андрей Дмитриевич Эйдер (родился 20 декабря 1999 в Одессе).

Постоянный представитель президента Украины Борис Бабин заявил, что троих из шести раненых украинских моряков прооперировали и их состояние стабильное. По словам Бабина, они получили осколочные ранения.

Напомним, утром 25 ноября пограничные корабли РФ осуществили агрессивные действия против трех кораблей ВМС ВС Украины во время их перехода из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В частности, пограничный корабль РФ осуществил таран рейдового буксира. В итоге все три корабля были захвачены Россией. В то же время Москва возлагает вину за инцидент на украинскую сторону, обвиняя корабли ВМС Украины "в незаконном пересечении границы".

В результате столкновения с пограничными силами ФСБ РФ в Керченском проливе ранения получили шесть украинских моряков. По данным нардепа Борислава Березы, двое из них находятся в тяжелом состоянии.

Из-за действий РФ в Украине провели срочное заседание СНБО, в результате которого было рекомендовано ввести военное положение в Украине на 60 суток. Порошенко поддержал введение военного положения и призвал нардепов "прибыть в Киев на чрезвычайное заседание ВР". Верховная Рада рассмотрит вопрос введения военного положения в понедельник, 26 ноября.

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