Генштаб ВСУ просит украинцев не раскрывать информацию о местонахождении войск

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины обратился к гражданам с просьбой не распространять в социальных сетях фото и видео о местонахождении и передвижении военной техники, а также о дислокации войск.

"Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины…обращается к гражданам Украины с просьбой не проводить фото-, видеосъемку, онлайн-трансляцию и не публиковать в социальных сетях сведения, раскрывающие: местонахождение военной техники, вооружения, имущества и личного состава; движение колонн военной техники и перемещения любым способом личного состава", - говорится в сообщении Генштаба в Facebook.

В Генштабе просят не раскрыть режимные военные объекты Минобороны и ВСУ, и несанкционированно не проникать на их территорию; не распространять сведения, которые раскрывают задачи органов военного управления, войск по боевой готовности, оперативной подготовке, применении войск, подготовке и проведении учении, а также организации, численности и дислокации войск.

"В районе проведения учений, над воинскими частями, объектами и полигонами все замеченные беспилотные летательные аппараты будут сбиты. Лица, которые осуществляли запуск или руководили этими БПЛА, будут задержаны и привлечены к ответственности", - говорится в сообщении.

28 ноября президент Украины Петр Порошенко подписал закон об утверждении указа "О введении военного положения в Украине".

Военное положение вводится на 30 суток в 10 областях Украины, которые граничат с РФ.

26 ноября парламент поддержал указ преиздента Порошенко о введении военного положения в граничащих с РФ областях Украины в связи с российской агрессией в Керченском проливе. Также народные депутаты проголосовали за постановление о проведении выборов президента Украины 31 марта 2019 года.

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