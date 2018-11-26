Генштаб ВСУ обнародовал разговоры российского командования с экипажами кораблей в Керченском проливе

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины обнародовал радиоперехват разговоров российского командования с экипажами пограничных кораблей РФ при захвате кораблей ВМС Украины в районе Керченского пролива 25 ноября.

Как сообщили в Генштабе, указанный радиоперехват является "фактологическим доказательством целенаправленной агрессивной эскалации ситуации в Черном и Азовском морях в соответствии с указаниями военного и военно-политического руководства РФ".

Во время разговора раздается приказ полностью повредить украинские корабли во время тарана. Однако украинские корабли, как признали во время разговора, оказались маневренными и не подпускали к себе. Также россияне признали столкновение между своими кораблями.

Напомним, что утром 25 ноября пограничные корабли РФ осуществили агрессивные действия против трех кораблей ВМС ВС Украины во время их перехода из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В результате тарана пограничного корабля РФ был поврежден буксир ВМС Украины.

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В Федеральной службе безопасности РФ обвинили украинскую сторону в "опасных маневрах" во время захода в "закрытую акваторию территориального моря РФ".

Министерство иностранных дел Украины заявило, что действия российских пограничников в Черном и Азовском морях "перешли черту и стали уже агрессивными".

После инцидента российские власти в одностороннем порядке закрыли Керченский пролив для прохода гражданских судов.

Украинские корабли были обстреляны и захвачены российским спецназом, включая 23 украинских военных моряков - членов экипажей, позже их доставили в оккупированную Керчь. В результате столкновения с пограничными силами ФСБ РФ в Керченском проливе ранения получили шесть украинских моряков. По данным нардепа Борислава Березы, двое из них в тяжелом состоянии.

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Из-за действий РФ в Украине провели экстренное заседание СНБО. 26 ноября президент Петр Порошенко подписал указ, который вводит в действие решение СНБО о введении военного положения в Украине до 14:00 25 января 2019 года.

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Действия России осудили многие иностранные дипломаты и страны Запада, включая МИД Латвии, Литвы, Эстонии, Польши, службу внешних связей ЕС, НАТО и т.д.

Военное положение в Украине: все, что нужно знать