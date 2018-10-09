Генштаб: Интенсивность взрывов на арсенале под Ичней значительно уменьшилась

Генштаб Украины заявил о значительном уменьшении интенсивности взрывов на 6-ом арсенале под Ичней Черниговской области.

Об этом говорится на странице Генштаба в Facebook.

"По состоянию на 9:00 интенсивность взрывов значительно уменьшилась, наблюдается задымленность. Раздаются взрывы боеприпасов к стрелковому вооружению", - говорится в сообщении.

В ночь на 9 октября близ города Ичня Черниговской области взорвались склады боеприпасов. По данным Генштаба Вооруженных сил Украины, первоначальный взрыв произошел на технической территории 6-го арсенала Минобороны (неподалеку от поселка Дружба), информация о нем поступила около 3:30 утра.

Развернут штаб ликвидации чрезвычайного происшествия. Началась эвакуация людей – из зоны возможного поражения уже вывезли 12 тысяч человек. Всего эта зона охватывает около 20 тыс. человек.

В районе места ЧП перекрыто движение автомобильного транспорта по нескольким дорогам государственного значения, закрыто воздушное пространство в радиусе 30 километров и приостановлено движение железнодорожного транспорта.

По тревоге подняты подразделения ГСЧС, Нацполиции и Нацгвардии. На место событий выехали представители всех специальных служб, Геншатба, а также премьер-министр Владимир Гройсман.

По факту взрывов открыто уголовное производство.