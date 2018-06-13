Генпрокуратура завершила расследование в отношении экс-чиновников, присвоивших 3,1 миллиарда грн

Главная военная прокуратура ГПУ завершила специальное досудебное расследование в отношении шести бывших сотрудников налоговой, которых подозревают в завладении 3,1 миллиарда гривен.

Об этом в среду, 13 июня, сообщила пресс-служба Генпрокуратуры.

По версии следствия, подозреваемые входили в преступную организацию, которую возглавлял бывший президент Виктор Янукович и членом которой был бывший министр доходов и сборов Александр Клименко.

"В период 2012 - 2013 лет... занимая руководящие должности в органах налоговой службы, действуя из корыстных побуждений, путем реализации разработанного преступного плана и преступной схемы завладели средствами государственного бюджета Украины на общую сумму 3,1 миллиарда гривен", - говорится в сообщении ведомства.

Речь идет о незаконном возмещении из государственного бюджета Украины НДС на счета трех фиктивных предприятий.

Сейчас стороне защиты следователи сообщили о завершении досудебного расследования.

Генпрокуратура предоставила также справочную информацию о других подозреваемых. Всего в схеме незаконного возмещения НДС было 16 подозреваемых из числа сотрудников налоговой. Сейчас трем лицам вынесены обвинительные приговоры суда; в отношении шести обвиняемых обвинительные акты находятся на рассмотрении в суде; еще в отношении семи подозреваемых, в том числе бывшего министра доходов и сборов Клименко, досудебное расследование завершено.

Напомним, с апреля прошлого года в Украине начала работу система автоматического возмещения НДС во избежание тотальной коррумпированности предыдущей системы.