05 июля 2018, четверг

Генпрокуратура запретила строительство Музея Революции Достоинства на Институтской

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Проект здания музея
Минкульт

Проект здания музея

В среду, 4 июля, департамент спецрасследований Генпрокуратуры выдал предписание о запрете строительства музея и мемориала Революции Достоинства на Институтской.

Об этом рассказал директор музея Игорь Пошивайло в эфире Громадського радіо.

"Фактически постановление запрещает любые действия от изменения объектов, запрета сноса малых архитектурных форм до запрета насаждений", - сказал Пошивайло.

Напомним, что 28 июня в Киеве во время брифинга победители Международного открытого архитектурного конкурса проектов на лучшее предложение Национального мемориального комплекса Героев Небесной Сотни - Музея Революции Достоинства продемонстрировали свой проект.

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