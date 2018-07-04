Генпрокуратура запретила строительство Музея Революции Достоинства на Институтской

В среду, 4 июля, департамент спецрасследований Генпрокуратуры выдал предписание о запрете строительства музея и мемориала Революции Достоинства на Институтской.
Об этом рассказал директор музея Игорь Пошивайло в эфире Громадського радіо.
"Фактически постановление запрещает любые действия от изменения объектов, запрета сноса малых архитектурных форм до запрета насаждений", - сказал Пошивайло.
Напомним, что 28 июня в Киеве во время брифинга победители Международного открытого архитектурного конкурса проектов на лучшее предложение Национального мемориального комплекса Героев Небесной Сотни - Музея Революции Достоинства продемонстрировали свой проект.
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