Генпрокуратура задержала занимавшегося вымогательством сотрудника СБУ

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Сотрудника СБУ задержали вместе с тремя сообщниками
Фото: ГПУ

Сотрудника СБУ задержали вместе с тремя сообщниками

В Луцке сотрудники Генеральной прокуратуры задержали оперуполномоченного одного из департаментов Службы безопасности Украины.

Как сообщается, работник СБУ вместе с тремя сообщниками вымогал взятку у предпринимателя.

"Установлено, что указанные лица получили взятку в размере $3 тысяч от представителя одного из частных Обществ за не создание искусственных препятствий в осуществлении предпринимательской деятельности. Денежные средства обнаружены и изъяты в полном объеме при проведении осмотра места происшествия, правонарушители задержаны", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что на Волыни полиция задержала прокурора за взятку в $2 тысячи.

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