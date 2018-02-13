Генпрокуратура задержала занимавшегося вымогательством сотрудника СБУ

В Луцке сотрудники Генеральной прокуратуры задержали оперуполномоченного одного из департаментов Службы безопасности Украины.

Как сообщается, работник СБУ вместе с тремя сообщниками вымогал взятку у предпринимателя.

"Установлено, что указанные лица получили взятку в размере $3 тысяч от представителя одного из частных Обществ за не создание искусственных препятствий в осуществлении предпринимательской деятельности. Денежные средства обнаружены и изъяты в полном объеме при проведении осмотра места происшествия, правонарушители задержаны", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что на Волыни полиция задержала прокурора за взятку в $2 тысячи.