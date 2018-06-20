Генпрокуратура: за взятку задержан заместитель главы ГФС Сумской области

Задержанные обещали снизить штрафные санкции предпринимателю с 1 млн. грн. до 25 тыс. грн

Правоохранители задержали заместителя начальника Государственной фискальной службы в Сумской области и главного госревизора – инспектора ГФС в области на получении взятки.

Об этом сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

Чиновники управления ГФС, "используя свое служебное положение, получили от физического лица-предпринимателя взятку в сумме 60 тыс. грн". Взамен они обещали снизить предпринимателю с 1 млн. до 25 тыс. грн. штрафы за уменьшение в акте проверки суммы доначисленных якобы неуплаченных им налогов и сборов.

Решается вопрос об избрании подозреваемым в коррупции чиновникам ГФС меры пресечения в виде содержания под стражей. Досудебное расследование продолжается.

Спецоперацию провели при участии сотрудников ГПУ, Службы безопасности и внутренней безопасности Государственной фискальной службы Украины.

Чиновникам грозит от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности и конфискацией имущества.

Напомним, ранее Служба безопасности Украины уличила в вымогательстве взятки сотрудника Черкасской местной прокуратуры.