Генпрокуратура остановила расследование в отношении Саакашвили по делу "денег Курченко"

Генеральная прокуратура приостановила расследование по делу о "деньгах Курченко" против главы Руха новых сил МихеилаСаакашвили на время международного сотрудничества.

Об этом говорится в постановлении Генпрокуратуры, сообщили 12 марта в пресс-службе политсилы.

Правоохранители объяснили, что расследование против Саакашвили остановлено в связи с необходимостью "выполнения процессуальных действий в рамках международного сотрудничества".

Крим.провадження за підозрою Саакашвілі зупинено з метою економії перебігу процесуальних строків досудового розслідування до отримання результатів міжнародної правової допомоги. Досудове розслідування кримінального провадження стосовно С.Дангадзе триває. https://t.co/kqIF9JgSuj — Лариса Сарган (@SarganLarysa) 12 марта 2018 г.

Следователи украинской Генпрокуратуры обратились с запросом о предоставлении международной правовой помощи в Нидерланды.

Адвокат Саакашвили Руслан Чернолуцкий заявил, что такие действия ГПУ свидетельствуют о необоснованности этого подозрения.

В постановлении ГПУ отметили, что приостановление расследования вызвано особенностями украинского законодательства, которое предусматривает такие действия на получении информации от зарубежных коллег.

Ранее сообщалось, что ГПУ попросила Нидерланды взять образцы голоса у Саакашвили для расследования в Украине уголовного производства.

Напомним, Саакашвили выдворили из Украины по процедуре реадмиссии в Польшу. Он прибыл в Нидерланды, где получил удостоверение личности. Гражданкой Нидерландов является жена политика.

Генеральная прокуратура подозревает, что политическую деятельность Саакашвили спонсировал украинский олигарх Сергей Курченко в, который вместе с другим окружением Виктора Януковича сбежал из Украины. Деньги должны были пойти на организацию "акций неповиновения" для устранения действующей власти в Украине.

По версии правоохранителей, соратник Саакашвили Северион Дангадзе был посредником при получении денег от Курченко.

8 декабря Саакашвили задержали в Киеве. Ему инкриминируют часть 2 статьи 256 Уголовного кодекса (содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности), которая предусматривает от 5-ти до 10-ти лет лишения свободы.

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