Henkel поставил смесь для 3D-принта домов семьям, потерявшим жилье во время войны 22 августа, 16:12 Новости компаний

Хенкель Баутехник (Украина) и ее бренд Ceresit, являющиеся производителями и поставщиками товаров для индустрии, представили для украинского рынка первую уникальную специальную смесь для 3D-принтинга в сфере строительства, созданную по технологии компании UTU.

Henkel стала партнером и поставщиком инновационных материалов для благотворительной инициативы «Объединенные ради помощи» фонда «Объятия нации». Этот проект занимается строительством нового жилья для украинских семей, потерявших дома в результате полномасштабного российского вторжения.

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«Мы первыми в Украине разработали смесь для 3D-принтинга в сфере строительства, которая стала новым продуктом бренда Ceresit. Это наш вклад в восстановление и обновление страны. Для нас это технологический вызов, и в то же время — большая честь приобщиться к созданию нового будущего украинских семей», — отметил генеральный менеджер «Хенкель Баутехник (Украина)» Василий Дудник.

Первой получит новый дом семья из Ирпеня, жилье которой было полностью разрушено в начале полномасштабного вторжения. Работы над новым домом запланированы на август 2023 года.

«Для оказания поддержки мы выбрали семью, даже не имеющую шанса на получение возмещения от государства, ведь до войны они физически не успели узаконить свое жилье. Война отобрала у семьи не только дом, но и кормильца, отца и мужа, погибшего на фронте», — объяснили свой выбор участников проекта представители фонда «Объятия нации».

3D-технология выбрана для целей проекта, во-первых, из-за скорости выполнения работ. Ведь от старта строительства до заселения в новый дом проходит всего месяц. Во-вторых, учитывая относительно невысокую по сравнению с другими решениями стоимость.

Напомним, с начала полномасштабной войны Henkel поддерживала украинцев финансовыми ресурсами и бесплатной продукцией, а также активно помогала беженцам на границе и пострадавшим в результате войны людям. Общий объем пакета помощи превысил 6 млн евро.

20 апреля 2023 года Henkel объявила о прекращении деятельности на российском рынке, подписав соглашение о продаже своего бизнеса, завершившееся вскоре после этого. Благодаря этому соглашению Henkel стала одной из первых международных компаний в своей конкурентной среде, полностью вышедшей из рынка страны-агрессора.

Через несколько недель после начала полномасштабного вторжения «Хенкель в Украине» смогла возобновить работу на двух из четырех своих производственных площадок, как только это стало возможным, учитывая ситуацию с безопасностью. Заводы, работающие во Львовской и Киевской областях, динамично развиваются благодаря инвестициям в расширение, модернизацию и внедрение новой продукции, размер которых за время войны превысил 1,5 млн евро.

С середины 2023 года компания возобновила работу и выпуск продукции своего завода на Харьковщине, который получил значительные повреждения вследствие временной оккупации.

«Хенкель в Украине» и дальше будет инвестировать в бизнес, создавать рабочие места, выплачивать зарплаты и налоги в Украине и продолжит выполнять свои обязательства перед Украиной.