Гендиректора Укрвакцины уличили в растрате 1,5 млн гривен

Генеральному директору государственного предприятия Укрвакцина сообщили о подозрении в растрате 1,5 млн гривен бюджетных средств.

Как сообщили в прокуратуре города Киева, чиновник в течение 2012-2013 годов перечислил 1,5 млн гривен на счета двух фирм за якобы оказание услуг по охранному сопровождению грузов при перевозке вакцин и других медпрепаратов на территории Украины.

Следствие установило, что частные компании не только не оказали охранные услуги, но и вообще не имели необходимых материальных и трудовых ресурсов.

Вменяемая подозреваемому ч. 5 ст. 191 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) предусматривает до 12 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.

Прокуратура будет ходатайствовать об аресте гендиректора Укрвакцины и отстранении его от занимаемой должности.

Напомним, что правоохранители разоблачили на взятке $6 тысяч заместителя руководителя прокуратуры Винницкой области.