Мировая сенсация: искусственный интеллект совершает революцию в мире энергетических напитков — создал идеальный рецепт напитка и продегустировал его 4 июля, 14:30 Новости компаний ЭНЕРГИЯ АДА

Компания HELL ENERGY представила первый в истории энергетический напиток, полностью созданный ИИ. Дизайн, рецептура, дегустация и тщательный анализ вкусовых характеристик, интеллектуальное прогнозирование, маркетинговые решения — усовершенствованные системы ИИ (искусственного интеллекта) детально проработали каждый элемент.

ИИ использует большие массивы информации и знаний, доступные в интернете. Он может обрабатывать и находить связи на скорости, почти недостижимой для человека. Кроме того, ИИ обладает исчерпывающими знаниями об энергетиках, включая ингредиенты, результаты сбыта, исследования влияния на здоровье, рекомендации и отзывы клиентов. А еще он умеет мастерски применять последние тенденции и информацию для проведения анализа.

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Когда компания HELL ENERGY поставила ИИ задачу разработать новый энергетический напиток по своему усмотрению, машина обработала много разной информации и выдала рецепт, который назвала идеальным. ИИ не только принял во внимание ожидания потребителей от энергетика, но и достиг поставленной цели в создании совершенного напитка с особым вкусом.



ИИ признал собственный рецепт идеальным: он добавил в энергетический напиток больше витаминов, аминокислот и экстрактов трав, одновременно соблюдая законодательство в сфере пищевых технологий, в частности оптимизировал рекомендации Европейского агентства безопасности пищевой продукции (EFSA) и уложился в ограничения рекомендованной дневной нормы.



ИИ остановился на 3 основных вариантах вкусов и оцифровал их с помощью технологии одной из нью-йоркских компаний. После дегустации (именно так — дегустации, а не химического анализа) всех 3 напитков и сравнения корпуса данных и статистики ИИ, воспользовавшись методом интеллектуального прогнозирования, выбрал вкусового победителя. Такова история действительно уникального и освежающего напитка со вкусом «Тутти-фрутти» и «Ягодный взрыв».



В целях защиты рецепт хранят в тайне по рекомендации ИИ. Файл с рецептурой размещен на одном из компьютеров на венгерской фабрике компании HELL ENERGY, оснащенном дополнительными элементами защиты. Интерьер комнаты, в которой установлено устройство, также разработал искусственный интеллект. Однако, осознавая потребность в резервном копировании, компания разместила экземпляр рецепта в хранилище одного из швейцарских банков.



Понимая масштаб работы, нетрудно предположить, что дизайн нового энергетика также разработал ИИ. Внешний вид банки напитка выполнен в молодежном стиле легкой беззаботности. ИИ взял за основу брендовые цвета компании HELL ENERGY, добавив собственные цифровые элементы дизайна.

Поскольку новый напиток под названием HELL A.I. был создан в результате уникального процесса, работники компании решили провести испытания энергетика в стандартных условиях. После тщательного контроля качества и слепой дегустации невероятные возможности ИИ были подтверждены!



ИИ открывает огромные перспективы в сфере разработки продукции в пищевой отрасли. Имея огромные возможности, машина может быстро выполнять сортировку и анализ массивов веб-данных за несколько минут или даже секунд, что сокращает цикл разработки товара с 1 или 2 лет (полгода в лучшем случае) до 1 месяца. Этот процесс является результатом совместных усилий нескольких систем ИИ с собственной предметной специализацией в работе над одной задачей. В мире существует уже более сотни систем ИИ, и объединив их, можно вывести инновации на новый уровень.



Новый товар, изготавливаемый на одном из самых прогрессивных заводов по производству напитков в Европе, будет продаваться в более чем 60 странах. Продажи, в том числе и в Украине, стартуют летом 2023 года.

