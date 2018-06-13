Гаспачо в ланчбоксе. Что Укрзализныця предложит пассажирам поесть в поезде

Укрзализныця будет собирать жалобы и отзывы пассажиров, которые затем будут учтены при полноценном запуске системы ланчбоксов

Овсяные хлопья на завтрак и гаспачо на обед. В Укрзализныце презентовали новое меню. Заказать горячие блюда можно будет через несколько дней в четырех поездах, следующих из Киева в Мариуполь, Ивано-Франковск и Ужгород. Об этом - в сюжете Радио НВ.

Уже с 18 июня можно будет приобрести набор полноценного питания. Стоимость такого Ланчбокс, в зависимости от ассортимента, будет колебаться в пределах 95-115 грн.

Новое меню в поездах

Первыми поездами, в которых появится полноценное питание, станет Киев-Ужгород, Киев-Мариуполь и два маршрута Киев-Ивано-Франковск. После этого к ним присоединится поезд Киев-Одесса.

Меню на выбор пассажирам будет предложено несколько вариантов, например, приобрести ланчбокс, который будет включать определенный набор блюд, или отдельные горячие блюда, снеки и напитки.

С 18 июня можно будет приобрести набор полноценного питания в поезде

Также Укрзализныця предлагает отдельное меню завтраков, где на выбор есть каши, сырники и кисломолочные напитки. Среди первых блюд на выбор пассажирам предлагаются три вида супов: грибной, куриный бульон и гаспачо.

Среди вторых блюд значится картофельное пюре с курицей, паста Болоньезе и кус-кус с овощами. Также можно будет заказать сэндвичи и разнообразные десерты.

Среди напитков чай, соки, кофе и газированные напитки. Поезда, в которых будет введено полноценное питание, будут обслуживать бригады сервиса общественного питания. Заказать обед можно будет по телефону, указанному в меню, через официанта-стюарта или получить непосредственно в специально оборудованном сервисном купе.

Также есть возможность заказать еду заранее онлайн или в кассе на станции. Оплатить услугу можно будет как наличными, так и банковской картой.

Среди первых блюд на выбор пассажирам предлагаются грибной суп, куриный бульон и гаспачо

Как отметил исполняющий обязанности председателя правления Укрзализныци Евгений Кравцов, тестировать комплексное питание будут в течение 3 месяцев. Компания будет собирать жалобы и отзывы пассажиров, которые затем будут учтены при полноценном запуске системы, отметил Кравцов. И добавил, Укрзализныця открыта для предложений других компаний-производителей быстрого питания.

Глава Укрзализныци отметил, что сервис используется на железных дорогах в других странах, поэтому компания позаимствовала международный опыт. Кравцов сообщил, что Укрзализныця не тратит средств на этот проект, получая вознаграждение за возможность предоставления соответствующих услуг.

От производителя к потребителю

Поставкой готовых обедов будет заниматься компания GFS. Ее основатель Борис Шестопалов заявил, что продукция соответствует европейским стандартам, а за качеством следят по всей линии производства.

Поставкой готовых обедов будет заниматься компания GFS

Поезда Укрзализныци будут специально переоборудованные для транспортировки и разогрева пищи в ланчбоксах за счет компании, подчеркнул Шестопалов.

"Продукт, который мы изготовим, будет открыт для разогрева, сервировки и подачи уже в вагоне. Вся цепочка с момента изготовления, фасовки, логистической доставки до попадания этого продукта пассажиру, абсолютно закрыта. Продукт не контактирует с окружающей средой, руками", - отметил Шестопалов.

По мнению инженера-технолога общественного питания, ресторатора с 30 летним стажем Маргариты Сичкар, эта инициатива значительно улучшит питание в украинских поездах. В старых вагонах-ресторанах часто попирались санитарные условия и качество продуктов. Минимизируя человеческое вмешательство в приготовление блюд, можно обезопасить пассажиров от пищевых отравлений, подчеркнула технолог.

"Это называется конвейерная линия. Технологические линии, которые гарантируют качество, стандартизацию и минимизируют риски", - сказала Сичкарь.

Глава Укрзализныци Евгений Кравцов заявлял, что услуга полноценного питания в ночных поездах появится в ноябре этого года.