Вопреки войне. В Умани десятки тысяч хасидов празднуют Рош Ха-Шана — фоторепортаж

25 сентября, 17:53
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Хасиды на улице Умани неподалеку от могилы цадика Нахмана, 25 сентября (Фото:REUTERS/Vladyslav Musiienko)

Хасиды на улице Умани неподалеку от могилы цадика Нахмана, 25 сентября (Фото:REUTERS/Vladyslav Musiienko)

С 25 сентября в Умани начали праздновать еврейский новый год Рош Ха-Шана. Празднование продлится до 27 сентября.

Вопреки войне и призывам МИД Израиля не приезжать в Умань из-за угрозы российских ракетных ударов, в городе находятся более 23 тысяч паломников.

НВ публикует фоторепортаж с празднования Рош Ха-Шана.

Видео дня

REUTERS/Vladyslav Musiienko
Фото: REUTERS/Vladyslav Musiienko
REUTERS/Vladyslav Musiienko
Фото: REUTERS/Vladyslav Musiienko
REUTERS/Vladyslav Musiienko
Фото: REUTERS/Vladyslav Musiienko
REUTERS/Vladyslav Musiienko
Фото: REUTERS/Vladyslav Musiienko
REUTERS/Vladyslav Musiienko
Фото: REUTERS/Vladyslav Musiienko
REUTERS/Vladyslav Musiienko
Фото: REUTERS/Vladyslav Musiienko
REUTERS/Vladyslav Musiienko
Фото: REUTERS/Vladyslav Musiienko
REUTERS/Vladyslav Musiienko
Фото: REUTERS/Vladyslav Musiienko
REUTERS/Vladyslav Musiienko
Фото: REUTERS/Vladyslav Musiienko
ОЄОУ | ОЕОУ | UJCU via Telegram
Фото: ОЄОУ | ОЕОУ | UJCU via Telegram
ОЄОУ | ОЕОУ | UJCU via Telegram
Фото: ОЄОУ | ОЕОУ | UJCU via Telegram
ОЄОУ | ОЕОУ | UJCU via Telegram
Фото: ОЄОУ | ОЕОУ | UJCU via Telegram
ОЄОУ | ОЕОУ | UJCU via Telegram
Фото: ОЄОУ | ОЕОУ | UJCU via Telegram
Суспільне Черкаси
Фото: Суспільне Черкаси
Суспільне Черкаси
Фото: Суспільне Черкаси
Суспільне Черкаси
Фото: Суспільне Черкаси
Суспільне Черкаси
Фото: Суспільне Черкаси
Суспільне Черкаси
Фото: Суспільне Черкаси
Суспільне Черкаси
Фото: Суспільне Черкаси
Редактор: Анастасия Одинцова

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Теги:   Украина-Россия Эвакуация Евреи Хасиды Умань Рош-Ха-Шана Война в Украине Российско-украинская война Фоторепортаж Война России против Украины

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