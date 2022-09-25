Вопреки войне. В Умани десятки тысяч хасидов празднуют Рош Ха-Шана — фоторепортаж 25 сентября, 17:53 Хасиды на улице Умани неподалеку от могилы цадика Нахмана, 25 сентября (Фото:REUTERS/Vladyslav Musiienko)

С 25 сентября в Умани начали праздновать еврейский новый год Рош Ха-Шана. Празднование продлится до 27 сентября.



Вопреки войне и призывам МИД Израиля не приезжать в Умань из-за угрозы российских ракетных ударов, в городе находятся более 23 тысяч паломников.

НВ публикует фоторепортаж с празднования Рош Ха-Шана.

Видео дня

Фото: REUTERS/Vladyslav Musiienko

Фото: REUTERS/Vladyslav Musiienko

Фото: REUTERS/Vladyslav Musiienko

Фото: REUTERS/Vladyslav Musiienko

Фото: REUTERS/Vladyslav Musiienko

Фото: REUTERS/Vladyslav Musiienko

Фото: REUTERS/Vladyslav Musiienko

Фото: REUTERS/Vladyslav Musiienko

Фото: REUTERS/Vladyslav Musiienko

Фото: ОЄОУ | ОЕОУ | UJCU via Telegram

Фото: ОЄОУ | ОЕОУ | UJCU via Telegram

Фото: ОЄОУ | ОЕОУ | UJCU via Telegram

Фото: ОЄОУ | ОЕОУ | UJCU via Telegram

Фото: Суспільне Черкаси

Фото: Суспільне Черкаси

Фото: Суспільне Черкаси

Фото: Суспільне Черкаси

Фото: Суспільне Черкаси

Фото: Суспільне Черкаси

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