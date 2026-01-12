Об этом Хартия сообщила в своем Telegram-канале в понедельник, 12 января.

«Хартия установила контроль над зданием городского совета Купянска. Поисково-ударная группировка Хартия и тактическая группировка Купянск завершают зачистку города, который удалось деблокировать во время успешной операции под руководством командования 2-го корпуса НГУ», — говорится в сообщении.

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Военные разведывательно-ударной группы 4-го батальона бригады Хартия установили государственный флаг Украины над зданием мэрии в центре Купянска.

«Купянская операция доказывает, что благодаря планированию, обученности командиров и штабов и качественной подготовке подразделений — всему, что мы называем методом Хартии, — можно успешно останавливать и уничтожать врага», — заявил командир корпуса Хартия, полковник Игорь Оболенский.

Ситуация в Купянске — главное

Российские оккупанты в последнее время несколько раз заявляли, что захватили Купянск, Украина это опровергала.

20 ноября российский диктатор Владимир Путин посетил один из командных пунктов группировки Запад. Тогда российский генерал Сергей Кузовлев доложил ему о «полном захвате» Купянска. 9 декабря генералу присвоили за это звание героя России.

12 декабря на Купянское направление приехал президент Украины Владимир Зеленский.

19 декабря он заявил, что российский генерал, который докладывал Путину о «полном захвате» Купянска, исчез после того, как украинские силы провели контратаку в городе.

«Мы видели видео, где генерал отчитывался о захвате. А потом я поехал в Купянск, и действительно, ситуация была сложной, а линия фронта была очень близко. Но наши Вооруженные силы контролируют Купянск. Потом этот генерал исчез, неизвестно куда», — сказал украинский президент.

20 декабря Кузовлев нашелся и заявил главе Кремля Владимиру Путину о новых «победах» в Купянске.

В тот же день командир поисково-ударной группировки 2-го корпуса Нацгвардии Хартия полковник Сергей Сидорин рассказал NV, что населенный пункт заблокирован, а в самом городе непосредственно проводят операцию по выявлению и уничтожению противника.

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Виктор Трегубов заявлял, что в городе находится до 200 российских оккупантов, и они окружены без перспектив деблокады.

3 января начальник управления коммуникаций Группировки объединенных сил Виктор Трегубов говорил, что в Купянске продолжается завершающая фаза зачистки от российских войск.

По его словам, войска РФ оказались в полном окружении и имеют серьезные проблемы со снабжением, даже с воздуха. При этом российские командиры получили задачу захватить Купянск до февраля 2026 года.

11 января Трегубов заявил, что российские оккупанты теряют контроль над Купянском Харьковской области и не смогут восстановить доступ к городу в нужные для них сроки.