Хартия установила украинский флаг над мэрией Купянска, завершается зачистка города — видео

12 января, 20:11
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Военные корпуса Хартия установили флаг Украины над мэрией Купянска (Фото: Корпус Хартия / Telegram / Скриншот)

Военные корпуса Хартия установили флаг Украины над мэрией Купянска (Фото: Корпус Хартия / Telegram / Скриншот)

Бойцы 2-го корпуса НГУ Хартия установили контроль над зданием городского совета Купянска Харьковской области. Украинские военные завершают зачистку города от россиян.

Об этом Хартия сообщила в своем Telegram-канале в понедельник, 12 января.

«Хартия установила контроль над зданием городского совета Купянска. Поисково-ударная группировка Хартия и тактическая группировка Купянск завершают зачистку города, который удалось деблокировать во время успешной операции под руководством командования 2-го корпуса НГУ», — говорится в сообщении.

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Военные разведывательно-ударной группы 4-го батальона бригады Хартия установили государственный флаг Украины над зданием мэрии в центре Купянска.

«Купянская операция доказывает, что благодаря планированию, обученности командиров и штабов и качественной подготовке подразделений — всему, что мы называем методом Хартии, — можно успешно останавливать и уничтожать врага», — заявил командир корпуса Хартия, полковник Игорь Оболенский.

Ситуация в Купянске — главное

Российские оккупанты в последнее время несколько раз заявляли, что захватили Купянск, Украина это опровергала.

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20 ноября российский диктатор Владимир Путин посетил один из командных пунктов группировки Запад. Тогда российский генерал Сергей Кузовлев доложил ему о «полном захвате» Купянска. 9 декабря генералу присвоили за это звание героя России.

12 декабря на Купянское направление приехал президент Украины Владимир Зеленский.

19 декабря он заявил, что российский генерал, который докладывал Путину о «полном захвате» Купянска, исчез после того, как украинские силы провели контратаку в городе.

«Мы видели видео, где генерал отчитывался о захвате. А потом я поехал в Купянск, и действительно, ситуация была сложной, а линия фронта была очень близко. Но наши Вооруженные силы контролируют Купянск. Потом этот генерал исчез, неизвестно куда», — сказал украинский президент.

20 декабря Кузовлев нашелся и заявил главе Кремля Владимиру Путину о новых «победах» в Купянске.

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В тот же день командир поисково-ударной группировки 2-го корпуса Нацгвардии Хартия полковник Сергей Сидорин рассказал NV, что населенный пункт заблокирован, а в самом городе непосредственно проводят операцию по выявлению и уничтожению противника.

Виктор Трегубов заявлял, что в городе находится до 200 российских оккупантов, и они окружены без перспектив деблокады.

3 января начальник управления коммуникаций Группировки объединенных сил Виктор Трегубов говорил, что в Купянске продолжается завершающая фаза зачистки от российских войск.

По его словам, войска РФ оказались в полном окружении и имеют серьезные проблемы со снабжением, даже с воздуха. При этом российские командиры получили задачу захватить Купянск до февраля 2026 года.

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11 января Трегубов заявил, что российские оккупанты теряют контроль над Купянском Харьковской области и не смогут восстановить доступ к городу в нужные для них сроки.

Редактор: Тарас Семенюк

Теги:   Бригада Хартия Купянск Харьковская область Война России против Украины

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