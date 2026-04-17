Агентство Associated Press опубликовало материал о развитии украинского войска на примере корпуса Хартия . Изначально это подразделение было добровольческим отрядом из около 30 человек. Сегодня же корпус насчитывает 40 тысяч военнослужащих и считается одним из самых эффективных боевых соединений в составе Сил обороны Украины.

Как сообщает AP, стремительное расширение Хартии отражает более широкую трансформацию украинской армии. Это часть новой волны соединений — наряду с Третьим армейским корпусом и корпусом Азов — которые разрывают связи с советскими методами.

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После распада СССР Украина унаследовала большую армию и значительный арсенал вооружений. Однако оккупация Россией Крыма и начало боевых действий на востоке в 2014 году обнажили слабые места, вызванные недостаточным инвестированием, коррупцией и отсутствием четкой стратегии. Это привело к наплыву добровольцев и необходимости осуществления долгожданных военных реформ, пишет AP.

Издание отмечает, что эти изменения помогли Украине выстоять во время вторжения РФ 2022 года, но по мере того, как война затягивалась, некоторые из ее глубоких проблем — жесткое вертикальное руководство, чрезмерная бюрократия и культура, где плохие новости часто скрываются из-за страха наказания — начали проявляться снова, что имело свои последствия на поле боя.

Основатель Хартии Всеволод Кожемяко рассказал AP, что понимал недостатки регулярной армии как действующий военнослужащий с 2014 года, который постоянно находился в кругу ветеранов.

«Они не хотели идти в постсоветскую армию, но они хотели воевать», — вспоминает Кожемяко.

По его словам, многие из них были гражданскими с опытом в бизнесе. Они принесли собственное управленческое мышление и стремились построить структуру, в которой ценится инициатива.

Кожемяко рассказал, что трансформация началась с изучения и применения методов планирования армии США, сочетание их с боевым опытом и адаптации в соответствии с тем, как развивалась война. Корпус Хартия ввел западные протоколы, такие как TLP (процедуры руководства войсками) и AAR (анализ проведенных действий), привлекая собственных экспертов для их совершенствования.

TLP позволяют подразделениям низшего звена планировать операции быстрее, что является критически важным для использования узких «окон возможностей» на поле боя. AAR побуждают солдат определять, что именно произошло, почему, и как это улучшить — этот процесс корпус применяет с особой придирчивостью к своим стремительно развивающимся технологиям, пишет издание.

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Фокус Хартии на инновационных технологиях привлек внимание и за пределами Украины. В статье, опубликованной в Military Review (профессиональном журнале армии США), генерал-майор Кертис Тейлор назвал атаку дронов Хартии под Харьковом в декабре 2024 года знаковым событием — первым полностью роботизированным штурмом российских позиций. Он утверждал, что для армии США это стало призывом переосмыслить, как ее собственные бронетанковые соединения должны адаптироваться, чтобы выжить на современном поле боя.

Эти технологии уже стали частью ежедневных операций. 23-летний командир взвода рассказал AP, что когда его перевели в Хартию из регулярной части, то назначили ответственным за наземные роботизированные системы.

Боец отметил, что был поражен тем, как мало внимания в Хартии уделяли строгим формальностям, которые определяли службу в его предыдущем подразделении — от строгого дресс-кода до рутинных задач, не связанных с боем.

«Люди понимают, зачем мы здесь, и нас не перегружают лишней работой», — сказал он.

Военный также отметил другой характер взаимодействия с командирами, противопоставляя его жесткой иерархии, с которой сталкивался раньше, где страх перед наказанием часто отбивал желание к честному общению.

«Когда офицеры смотрят на тебя сверху вниз, как это бывает в тыловых частях, они становятся для тебя почти врагами. В Хартии отношения другие. Когда ты идешь на задание, ты доверяешь людям, которые дают тебе приказы», — добавил он.

Результаты стали ощутимыми на поле боя. В декабре 2025 года корпус Хартия возглавил контрнаступление на Купянском направлении, освободив несколько сел к северу от города и продвинувшись к реке Оскол. В Институте изучения войны (ISW) отметили, что захват Купянска был приоритетом для России с середины 2025 года, однако, несмотря на многомесячные усилия, российские войска не смогли достичь там значительных успехов.

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Полагаясь преимущественно на собственный рекрутинг и благотворительные сборы, корпус выстроил профессиональную HR-систему и мощный бренд, активно используя YouTube и социальные сети, привлекая публичных деятелей, пишет AP.

Украинский офицер, привлеченный к коммуникациям одного из подразделений Сухопутных войск, рассказал изданию, что Третий армейский корпус, а затем и Хартия, стали законодателями моды в этой сфере. Их кампании теперь активно изучают другие подразделения при создании собственных. Эти два соединения одними из первых начали развивать собственные бренды, что сейчас играет критическую роль для армии в условиях постоянной потребности в рекрутинге.

«Подходы, работающие в коммерческой сфере, прекрасно переносятся сюда — только здесь вы конкурируете не за прибыль, а за людей, оборудование и внимание волонтеров», — сказал он.

Недавно Хартия и Третий армейский корпус запустили совместную учебную инициативу, обмениваясь ресурсами и опытом для формирования единого способа ведения боя.

Для командиров, которые также являются соседями по линии фронта, мотивация вполне практическая: после месяцев обмена тактическими приемами оба подразделения обнаружили одну и ту же критическую уязвимость в масштабах всей армии — острую потребность в коренном пересмотре базовой боевой подготовки солдат, сержантов и младших офицеров, пишет AP.

Игорь Оболенский, командир корпуса Хартия, подсчитал, что сейчас вдоль линии фронта развернуто около 300 тысяч военных, из которых на эти два корпуса приходится примерно 80 тысяч. Этого, по его словам, достаточно, чтобы стать двигателем значимых изменений в армии, даже несмотря на то, что реформирование остается сложным процессом в системе, которую он назвал по своей сути инертной.

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Командиры других подразделений уже обращались к корпусам, чтобы перенять их модель — это свидетельствует о растущем запросе на изменения внутри армии. Однако, добавляет издание, остается непонятным, готово ли высшее командование отказаться от советского наследия.