«Адаптировали под истребители». Воздушные силы подтвердили, что украинские пилоты используют ракеты HARM на МиГ-29 26 августа, 00:34 Украинские защитники эффективно используют ракеты HARM на МиГ-29 (Фото:Укроборонпром)

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат подтвердил, что защитники Украины используют американские противорадиолокационные ракеты HARM на истребителях МиГ-29.

Накануне заместитель министра обороны США Колин Каль сообщил, что американская сторона адаптировала ракеты HARM, чтобы их можно было запускать с МиГ-29, и украинские летчики в последние недели очень эффективно используют их для уничтожения российских РЛС.



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В эфире телемарафона в четверг, 25 августа, Игнат рассказал, что предназначение ракет HARM — уничтожать ПВО противника. Их дальность — до 150 км.



«Модернизировали истребители — это, пожалуй, громко сказано, но [да], адаптировали американские ракеты HARM под наши истребители, они уже работают и довольно эффективно уничтожают ПВО противника… Ее крайне необходимо уничтожать как авиационными средствами поражения, так и реактивной артиллерией, любыми средствами — это цель № 1», — подтвердил он.

Спикер напомнил, что Украине по-прежнему необходимы истребители, которые могут работать и по воздушным, и по наземным целям.



9 августа Пентагон впервые подтвердил, что США поставили Украине «некоторое количество» противорадиолокационных ракет. Дополнительные ракеты HARM также входят в пакет помощи на 775 млн долларов, о котором США объявили 19 августа.

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