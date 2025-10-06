ВАКС решил конфисковать Lexus, записанный на тещу бывшего начальника одного из ТЦК в Харькове

Постановлением ВАКС был признан необоснованным активом и должен быть взыскан в доход государства и автомобиль Lexus NX200, зарегистрированный на тещу экс-чиновника. (Фото: ВАКС)

Об этом 6 октября сообщают представители пресс-службы Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

«3 октября 2025 года коллегия судей ВАКС частично удовлетворила иск прокурора САП о признании необоснованными активов и их взыскании в доход государства (гражданская конфискация), которые формально принадлежат родственнику, но фактически используются семьей бывшего руководителя районного ТЦК и СП города Харькова», — сообщили в ведомстве.

Согласно информации Центра противодействия коррупции, речь идет об экс-начальнике Шевченковского районного ТЦК и СП Харькова Артуре Воронцове.

В частности, ВАКС, признал необоснованным активом автомобиль Toyota Camry Hybrid 2022 года выпуска и постановил взыскать с фигуранта в доход государства его стоимость на день покупки — 1 598 030 гривен.

Кроме того, постановлением суда был признан необоснованным активом и должен быть взыскан в доход государства и автомобиль Lexus NX200, зарегистрированный на тещу должностного лица.

Как напомнили в САП, на основании материалов Государственного бюро расследований (ГБР) и доказательств, самостоятельно полученных прокурором ведомства, было установлено, что в собственности тещи руководителя районного ТЦК и СП города Харькова находятся два новых люксовых автомобиля общей стоимостью 3,423 млн грн, которые были приобретены в 2022—2023 годах. Однако выяснилось, что фактически указанными автомобилями пользовался чиновник и его близкие лица, то есть именно он мог совершать в отношении этого актива действия, тождественные праву распоряжения им.

«Вместе с тем анализом доходов и расходов чиновника, членов его семьи и родственников установлена невозможность приобрести эти объекты за счет законных доходов», — подытожили в САП.