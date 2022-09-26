«Уже готовится отдыхать». Харьковский сурок-вещун Тимка пережил российскую оккупацию 26 сентября, 21:08 Харьковский сурок-вещун Тимка (Фото:Владимир Грубник via Суспільне)

Харьковский сурок-вещун Тимка вместе с другими животными пережил оккупацию в селе Нестеровка Великобурлукской общины.

Об этом сообщил заведующий лабораторией Східні степи биологического факультета Каразинского университета Владимир Грубник в комментарии Суспільне.

Все это время в Нестеровке жили около 30 сурков, все они чувствуют себя хорошо. В оккупации с сурками были двое надзирателей, работники лаборатории Владимир и Галина.

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Во время оккупации сурки жили в клетках и не голодали, осенью прошлого года им закупили около тонны корма.

Тимка пробыл в оккупации около шести месяцев / Фото: Владимир Грубник / Суспільне

«У Тимка все хорошо, он уже готовится отдыхать», — говорит Грубник.

Никаких предсказаний Тимка еще не делал, но Грубник надеется, что в феврале сурок сделает их на биостанции, где и каждую зиму до полномасштабного российского вторжения.