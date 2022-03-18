«Россия попала снарядом в «Россию». Харьковский историк Антон Бондарев — о реалиях нынешней жизни своего «русскоязычного» города 18 марта, 19:17 Цей матеріал також доступний українською Спасатели разбирают завалы у здания, которое пострадало в результате российского авиаудара, в центре Харькова (Фото:Vitalii Hnidyi / REUTERS)

Почему жители Харькова не покидают обстреливаемый город и как в нем рождается новый феномен украинского горожанина.

До войны историк Антон Бондарев проводил лекции и устраивал различные проекты, посвященные прошлому Харькова.

В харьковском настоящем значительную часть времени он проводит в подвале, в котором пережидает постоянные обстрелы со стороны российских оккупантов. А когда вражеский огонь стихает, старается фиксировать детали современной истории родного города.

Видео дня

— Почему вы не уезжаете из Харькова?

— Я исследователь истории Харькова, публиковал достаточно много текстов, связанных с историческими проектами. В архив ходил постоянно. У меня было море возможностей уехать. Меня любят на Закарпатье, потому я занимаюсь Первой мировой войной — Карпатской битвой. Когда только началось вот это все, у меня просто телефон и Фейсбук разрывались от призывов приехать на Закарпатье. Мы приняли решение остаться в городе Харькове, зная, что будет сложно.

Антон Бондарев, историк, житель Харькова / Фото: Антон Бондарев

Моя семья по отцовской линии одной из своих ветвей живет здесь с 1700-х годов, — это наша земля. Плюс я, как достаточно публичный в Харькове человек, должен подавать пример, чем-то вдохновлять.

— Сейчас обстрелы идут регулярно — днем и ночью?

— Да. Я уже сбился со счета сколько дней грохочет в Харькове. Если вы почитаете заявления нашего военного губернатора, позавчера кажется по Харькову было выпущено 69 снарядов. Умножьте это на ответку нашего ПВО, — и мы получим около 150 взрывов. На самом деле психологически в таком шуме жить сложно.

Мне, как историку, совершенно не понятно — почему разрушается центр города? Ведь Харьков был третьим городом Российской империи по значимости. Тут строили особняки лучшие архитекторы Питера и Москвы. К слову, потому из покон веков говорили, что Харьков похож на Питер. И смешно, когда РФ говорит о великой русской культуре, которая, по сути, уничтожается русскими оккупантами.

Злая ирония в том, что, например, пострадал просто потрясающий Дом страхового общества «Россия». Россия попала снарядом, по сути, в «Россию».

— Это его историческое название?

— Да, потом его назвали «Дворец Труда». Это здание было построено до 1917 года перед началом Первой мировой войны. Интересно, что там находится скульптурная композиция «Россия принимает под защиту угнетенные народы». И вот как раз этот особняк получил повреждение.

В Харькове пострадали великолепные особняки в стиле модерн — растительный орнамент, начало 20 века, — украшение города. Все было безжалостно разбомблено.

— Какая логика таких разрушений?

— Нет логики. В Харькове для украинизации никто, наверное, не сделал столько, сколько Путин своими разрушениями. Причем, опять же, самое паскудное, что Харьков был всегда дружелюбным городом. И естественно, у большого количества жителей, — как и сказал мэр Игорь Терехов «у каждого четвертого либо у каждого третьего», — обязательно были родственники в стране-агрессоре. Здесь 40 км до границы. Мы должны это прекрасно понимать. И я знаю огромнейшее количество харьковских семей (и на своем примере могу об этом же сказать), которые просто разорвали общение с теми людьми, которые живут «там».

— Какие еще исторические памятники разрушили оккупанты?

— Естественно, опять же, сейчас площадь героев Небесной сотни, а раньше это была Руднева. Там стояло потрясающее здание Судебных установлений. Это было самое большое здание в Российской империи, во всяком случае, на территории украинских губерний по судам. Я писал на эту тему большие тексты. В огромном здании, которые проектировали известные архитекторы своего времени, находилось несколько судов, зал для заседаний, судебный архив. Здание очень сильно пострадало во время обстрелов.

— Почему многие харьковчане остаются в городе? Почему остались вы?



— Лично моя позиция и мотивация была такой: город — это не стены, не земля, это горожане. Пока в городе есть горожане, он живет. Мне категорически не нравится риторика тех, кто уехал — они говорят, что оставшиеся в городе «мешают ВСУ». Это оскорбительно слышать. Я считаю, что те, кто остались в городе — это горожане с большой буквы, потому что пока в городе остаются люди, есть кому помогать. У меня приятельница живет на северной Салтовке, она осталась в городе, хотя сама приехала с Донбасса. Она влюбилась в Харьков, живет здесь более пятнадцати лет. И она ходит по северной Салтовке под разрывами снарядов, и носит местным бабушкам и дедушкам лекарства, еду.

Вместе с коллективом Антон Бондарев обустроил подвал, где теперь проводит значительную часть времени, пережидая обстрелы российских оккупантов / Фото: Антон Бондарев

Или наш пример: у нас здесь образовалась маленькая община. Обустроили коллективом подвал, помогаем друг другу продуктами. Приютили кошек. Очень много в Харькове осталось прекрасных породистых собак и кошек просто на улице.

Меня поразила история про хомяка. Наши соседи пошли выносить мусор. Возле стояла клетка с двумя хомяками и парой пачек корма. Они их забрали — стали ухаживать.

Сейчас среди харьковчан образуется какая-то особая украинская община. Идет очень сильная консолидация. Каждый из нас по мере своих скромных сил старается быть полезным городу. Не у всех есть возможность волонтёрить. Но даже на уровне подъезда мы остаёмся украинцами и горожанами. Это очень важный фактор.

Теперь уже можно оставить где-то на задворках истории выражение «Харьков ­- русский город», выбросить этот тезис на мусор. Сами же русские разнесли, разбомбили его, превратив Харьков в передовой украинский город. В котором, я уверен, вскоре начнется настоящее Возрождение, как и положено после нашествия орды.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.