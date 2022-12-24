Депутаты Харьковского облсовета переименовали русский драматический театр имени Пушкина 24 декабря, 13:06 Харьковский академический русский драматический театр имени Пушкина переименовали (Фото:www.facebook.com/rusdramacom)

В субботу, 24 декабря, на сессии Харьковского областного совета депутаты приняли решение о переименовании Харьковского академического русского драматического театра имени Пушкина.

Об этом сообщила депутат облсовета от фракции Европейская солидарность Галина Куц в Facebook.

По ее словам, из названия театра убрали слова «русский» и «Пушкина».

За переименование проголосовал 81 депутат, двое воздержались.

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Как сообщает Суспільне, руководитель театра Елена Ткаченко заявила, что она «взволнована этими событиями, которые сегодня произошли».

«Документы на новое название и устав надеемся в течение недели переработать, главное, чтобы система [регистрации] работала. В театре сейчас, в 12:00, проходит спектакль, поэтому не все актеры еще знают. В понедельник планируем встретиться с коллективом и обсудить», — сказала Ткаченко.

Ранее к президенту Владимиру Зеленскому обратились с открытым письмом касательно переименования Харьковского академического русского драмтеатра имени Пушкина.

По словам активистов, несмотря на агрессию РФ против Украины, городские власти на разных уровнях блокируют решение убрать из его названия имя русского поэта и упоминание страны-агрессора.