КСУ проверит конституционность Харьковских соглашений 14 апреля, 13:44 В КСУ проверят конституционность Харьковских соглашений (Фото:www.facebook.com/ConstitutionalCourtofUkraine)

Конституционный суд Украины открыл производство по делу о конституционности соглашения между Украиной и РФ от 21 апреля 2010 года о пребывании Черноморского флота РФ на территории Украины, известного как Харьковские соглашения.

Об этом говорится в сообщении КСУ.

В суде заявили, что Вторая коллегия судей Второго сената в четверг, 13 апреля, открыла конституционное производство по делу по конституционному обращению 49 народных депутатов о предоставлении заключения о конституционности Соглашения между Украиной и Россией по вопросам пребывания Черноморского флота РФ на территории Украины от 21 апреля 2010 года.

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«Субъект права на конституционное обращение утверждает, что несоответствие оспоренного Соглашения «принципам обеспечения национальной безопасности, отсутствие нормативно-правовой базы для совершения международного соглашения такого содержания, а также несоответствие указанного соглашения статьи 17 Основного Закона Украины является основанием для признания настоящего Соглашения неконституционным», — сказано в сообщении.

На одном из заседаний Большая палата Суда определит форму конституционного производства по этому делу.

Харьковские соглашения: коротко

За харьковские соглашения голосовали Ринат Ахметов, Андрей Деркач, Василий Хмельницкий, Игорь Палица, Виталий Хомутынник, Вадим Столар и другие. Ратификацию поддержали 236 депутатов, из них 136 — представители Партии регионов.

21 апреля 2010 года в Харькове тогдашний президент Виктор Янукович подписал соглашение между Украиной и Россией, которое на 25 лет продлевало срок пребывания Черноморского флота РФ в Украине якобы в обмен на скидку на газ. По данным ГБР, на самом деле Украина не получила скидки — перед подписанием соглашений РФ дважды искусственно завысила цену.

В 2014 году военнослужащие ЧФ РФ совместно с другими подразделениями Вооруженных сил РФ оккупировали Крым. Верховная Рада Украины объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией.

Международные организации назвали оккупацию Крыма незаконной и осудили действия России. В то же время Россия называет оккупацию «присоединением Крыма» и апеллирует к «восстановлению исторической справедливости».

11 марта 2021 года секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что ведомство поручило СБУ изучить обстоятельства ратификации Харьковских соглашений 27 апреля 2010 года и действия депутатов.

В том же году, 12 марта, СБУ начала исследовать обстоятельства их подписания и ратификации, открыто уголовное производство в отношении должностных лиц органов государственной власти.