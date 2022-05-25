Лучшие САУ оккупантов гниют в поле. Харьковская терроборона показала трофеи и победы на фронте — видео

25 мая, 18:00
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ТрО Харьковской области осуществила успешное контрнаступление (Фото:Скриншот видео НВ)

ТрО Харьковской области осуществила успешное контрнаступление (Фото:Скриншот видео НВ)

Отдельный батальон территориальной обороны Вооруженных Сил Украины показал успехи на харьковском направлении.

Война России против Украины — главные события 25 мая

https://www.youtube.com/embed/x07bIIKFP60

Бойцам ТрО удалось подбить и взять в качестве трофеев технику оккупантов, в том числе лучшие российские самоходные артиллерийские установки, осуществить точные удары по позициям солдат армии РФ и пойти в успешное контрнаступление в сторону границы.

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Редактор: Карина Пасечник

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Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Харьковская область Харьков Оккупант САУ Война России против Украины Терроборона

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