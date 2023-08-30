Из прифронтового Купянского района вывезли 170 детей — Харьковская ОВА 30 августа, 19:34 В Купянске и окружающих общинах, постоянно находящихся под обстрелами, остается около 11 тысяч человек (Фото:Vyacheslav Madiyevskyy/Reuters)

Из Купянского района Харьковской области, где объявлена принудительная эвакуация детей, удалось вывезти 170 детей.

Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в эфире телемарафона.

«Из опасных общин Купянского района эвакуировано уже 743 человека, 170 из них — дети», — сообщил он.

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По его словам, темпы эвакуации напрямую зависят военной обстановки. Глава ОВА добавил, что в Купянске и окружающих общинах, постоянно находящихся под обстрелами, остается около 11 тысяч человек, из них 540−570 — дети.

«Враг продолжает ежедневно обстреливать приближенные к линии фронта населенные пункты. Почти каждый день фиксируем пострадавших гражданских. Так что эвакуироваться необходимо», — сказал Синегубов.

Синегубов также говорил, что всего с 9 августа из Купянского района эвакуированы 1433 человека, в том числе 343 ребенка.

Ранее руководитель пресс-службы Восточной группировки войск Илья Евлаш заявил, что Россия сосредоточила на Лимано-Купянском направлении около 110 тысяч военных.