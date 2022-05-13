В Харьковской области местные жители не сдержали слез, когда увидели военных ВСУ, после освобождения села — видео 13 мая, 17:11 Цей матеріал також доступний українською Армия Украины (Фото:comebackalive.in.ua)

В Харьковской области после освобождения села Рубежное местные жители со слезами на глазах встречали военных Вооруженных сил Украины.

Ответное видео встречи опубликовала народный депутат Украины Мария Мезенцева в своем Telegram.



В начале мая украинские военные перешли в контрнаступление в Харьковской области. бойцы ВСУ добились значительных успехов в этом направлении, ведь освобождают один населенный пункт за другим от российских захватчиков, а в некоторых местах даже вышли на границу с Россией.

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В селе Рубежное Харьковской области местные жители не сдерживали слез счастья, когда увидели, что наконец-то зашли "наши". Военные привезли с собой гуманитарную помощь, которую раздавали местным жителям, а те плакали.

"Наши! Наши! Боже, наконец-то наши. Спасибо вам большое, ребята", - говорят местные жители.

Напомним, что контрнаступление на Харьковском направлении продолжается. Спецподразделение Кракен показало, как освобождает село Питомник в 22 километрах от Харькова.



Войска ВСУ продолжают оттеснять российских оккупантов от Харькова, лишая их огневых позиций, с которых происходили обстрелы жилых кварталов.



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