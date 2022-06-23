Обстрелы Харьковской области. За сутки погибли два человека, среди раненых есть дети — ОВА
ОВА призвала жителей Харькова и области не игнорировать сигналы тревоги (Фото:ДСНС)
В четверг, 23 июня, в результате российских обстрелов Харьковской области два человека погибли, а среди пострадавших есть дети. Об этом сообщает пресс-служба Харьковской ОВА в Telegram.
По данным администрации:
- в городе Чугуев 6 человек были ранены, из которых двое детей — 6 и 9 лет;
- в селе Большая Бабка, Чугуевского района, один раненый;
- в Золочеве, Богодуховского района, также один раненый;
- в селе Андреевка, Изюмского района, два человека были ранены;
- в городе Балаклея, Изюмского района, погибли два человека.
ОВА призвала жителей Харькова и области не игнорировать сигналы тревоги и не находиться на улицах без необходимости.
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