Обстрелы Харьковской области. За сутки погибли два человека, среди раненых есть дети — ОВА 23 июня, 22:57 Цей матеріал також доступний українською ОВА призвала жителей Харькова и области не игнорировать сигналы тревоги (Фото:ДСНС)

В четверг, 23 июня, в результате российских обстрелов Харьковской области два человека погибли, а среди пострадавших есть дети. Об этом сообщает пресс-служба Харьковской ОВА в Telegram.

По данным администрации:

в городе Чугуев 6 человек были ранены, из которых двое детей — 6 и 9 лет;

в селе Большая Бабка, Чугуевского района, один раненый;

в Золочеве, Богодуховского района, также один раненый;

в селе Андреевка, Изюмского района, два человека были ранены;

в городе Балаклея, Изюмского района, погибли два человека.

Видео дня

ОВА призвала жителей Харькова и области не игнорировать сигналы тревоги и не находиться на улицах без необходимости.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.