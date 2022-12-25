В Харьковской области от российских обстрелов пострадали супруги-пенсионеры: 72-летний мужчина погиб на месте 25 декабря, 09:30 Российские войска продолжают обстреливать населенные пункты Харьковской области (Фото:Олег Синегубов / Telegram)

За прошедшие сутки российские войска обстреливали населенные пункты Харьковской области, расположенные вблизи границы и линии столкновения. В результате вражеских обстрелов есть погибший и пострадавший среди мирного населения.

Об этом утром в воскресенье, 25 декабря, сообщил глава ОВА Олег Синегубов.



Так в результате дневных артиллерийских обстрелов оккупантов в селе Подолы в Купянском районе погиб мужчина 72 лет. Его жена 74 лет получила ранения, госпитализирована в больницу. Состояние пострадавшей среднее.

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По области в течение суток минометным и артиллерийским обстрелам подверглись районам населенных пунктов Гурьев Казачок, Ветеринарное, Казачья Лопань, Кудеевка, Гоптовка, Стрилеча, Красное, Терновая, Старица, Огурцово, Волчанск, и другие.

На Купянском направлении враг также совершил обстрелы из танков, ствольной и реактивной артиллерии по районам населенных пунктов Новомлынск, Двуречная, Купянск, Кисловка, Табаевка, Котляровка и Крахмальное.

В ОВА сообщили, что за прошедшие сутки силы обороны Украины отбили атаки оккупантов в районах населенного пункта Лиман Первый, что в Дворичанской общине.