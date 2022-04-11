ВСУ захватили один из танков РФ, безуспешно пытающихся взять Барвенково
Остальная техника РФ пытавшаяся атаковавшая город, была уничтожена (Фото:Юрий Бутусов)
Российские оккупанты не покидают надежд взять под свой контроль Барвенково Изюмского района Харьковской области, однако все их попытки оказались тщетными.
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Как рассказал у себя в Facebook журналист Юрий Бутусов, во время одной из них бойцы ВСУ не только отбили атаку ВС РФ, но и захватили танк Т-72Б3.
«Такие же танки с российскими экипажами сгорели, и Барвенково так и не увидели. Город надежно обороняется украинскими защитниками», — подчеркнул он.
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