ВСУ захватили один из танков РФ, безуспешно пытающихся взять Барвенково

11 апреля, 14:04
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Остальная техника РФ пытавшаяся атаковавшая город, была уничтожена (Фото:Юрий Бутусов)

Остальная техника РФ пытавшаяся атаковавшая город, была уничтожена (Фото:Юрий Бутусов)

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Российские оккупанты не покидают надежд взять под свой контроль Барвенково Изюмского района Харьковской области, однако все их попытки оказались тщетными.

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Как рассказал у себя в Facebook журналист Юрий Бутусов, во время одной из них бойцы ВСУ не только отбили атаку ВС РФ, но и захватили танк Т-72Б3.

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«Такие же танки с российскими экипажами сгорели, и Барвенково так и не увидели. Город надежно обороняется украинскими защитниками», — подчеркнул он.

Слушайте подкаст на эту тему
https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/7517302731643291&show_text=true&width=500
Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Российская агрессия Изюм Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Харьковская область Российские танки Война России против Украины Барвенково

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